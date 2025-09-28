G4Media.ro
Peste 250.000 de evacuări prevăzute în Vietnam înainte de sosirea taifunului Bualoi

Vietnamul intenţionează să evacueze peste 250.000 de persoane duminică, înainte de sosirea taifunului Bualoi, care se aşteaptă să lovească regiunea centrală producătoare de oţel a ţării, transmite AFP, transmite Agerpres.

Furtuna – a zecea care loveşte Vietnamul în acest an – se află în prezent deasupra mării şi generează intensificări ale vântului de 130 km/h. Se aşteaptă să atingă uscatul la ora locală 19:00 (12:00 GMT), potrivit agenţiei meteorologice.

Dananga, cel mai mare oraş din centrul Vietnamului, intenţionează să evacueze peste 210.000 de locuitori, a relatat presa de stat. Peste 32.000 de locuitori ai oraşului de coastă Hue şi peste 15.000 de locuitori din Ha Tinh urmează, de asemenea, să fie evacuaţi.

„Sunt puţin neliniştit, dar sper că totul va fi bine după aceea. Am fost cu toţii în siguranţă după recentul taifun Kajiki. Sper că acesta va fi similar sau mai puţin violent”, a declarat pentru AFP Nguyen Cuong, în vârstă de 29 de ani, rezident al oraşului Ha Tinh.

Aproape 117.000 de militari au fost mobilizaţi. Patru aeroporturi interne au fost închise, iar toate ambarcaţiunile de pescuit aflate în calea taifunului au fost rechemate în port.

Se aşteaptă ca taifunul să genereze intensificări ale vântului de aproximativ 133 km/h duminică seara, atunci când va atinge uscatul, a declarat Centrul Naţional de Prognoză Hidrometeorologică din Vietnam pe site-ul său web.

„Aceasta este o furtună rapidă, cu intensitate foarte mare şi care afectează o zonă extinsă, capabilă să provoace diverse tipuri de dezastre naturale, cum ar fi vânt puternic, ploi torenţiale, inundaţii, alunecări de teren şi inundaţii costiere”, a avertizat Mai Van Khiem, directorul centrului, citat de presa de stat.

Peste 100 de persoane au fost ucise sau dispărute în Vietnam din cauza dezastrelor naturale în primele şapte luni ale anului 2025, potrivit Ministerului Agriculturii. Pierderile economice au fost estimate la 21 de milioane de dolari.

Vietnamul a suferit o pierdere de 3,3 miliarde de dolari în septembrie anul trecut din cauza taifunului Yagi, care a măturat nordul ţării şi a provocat sute de morţi.

