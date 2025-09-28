Final la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai: România, performanță impresionantă încununată cu șase medalii

S-a închis balul mondial la Shanghai, iar România termină CM de canotaj din 2025 cu o performanță impresionantă, un parcurs cu care a intrat în istorie și a obținut șase medalii, cel mai bun palmares la o ediție supremă din 1997, anunță Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Ultima dată când România a luat 6 medalii la mondiale a fost în 1994, acum 31 de ani.

Finalul a fost de poveste. Barca tricoloră cu 7 medaliați olimpici, dintre care 4 campioane olimpice, a fost regina balului. Cu Simona Radiș ștroc, urmată în echipaj de Ștefan Berariu, Ciprian Tudosă, Florin Arteni, Florin Lehaci, Andrada Moroșanu, Maria Lehaci, Magda Rusu și cârmaciul Victoria Petreanu, România a ”zburat” pe apa canalului de pe lacul Dianshan, de la Shanghai. Ritmul dat de Simona și puterea băieților, modul eficient în care au fost așezați în barcă de antrenori, unisonul, au făcut ca România să fie prima campioană mondială a probei nou introduse de 8+1 mixt din istoria canotajului, cu un timp care a devenit record mondial. Podiumul a fost completat de Italia și Noua Zeelandă.

Celălalt aur a fost adus de Maria Magdalena Rusu și Simona Radiș la dublu rame.

Delegația României a terminat pe un impresionant loc patru în ierarhia pe medalii.

În spatele succesului, al sportivilor, au fost antrenorii: coordonatorul Dorin Alupei și Veronica Cochela, Marcus Despina, Marius Bacaoanu, Bogdan Codrici, Doina Ignat, Sorin Băhnărel, Cosmin Boguș și Bogdan Macovei.