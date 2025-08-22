Cavalerii Teutoni se ȋntorc ȋn Cetatea Feldioara la finalul lunii august

Festivalul “Cavalerii Teutoni se ȋntorc ȋn Cetatea Feldioara” revine în perioada 30-31 august. Pe parcursul a două zile, Cetatea Feldioara – Marienburg și centrul localității se transformă din nou într-o scenă vie a Evului Mediu, festivalul aducând un program bogat și divers pentru toate vârstele, transmite Radio România Brașov, preluat de Rador.

Vom avea parte de parada cavalerilor, animaţie medievală, ateliere meşteşugăreşti, spectacole interactive pentru copii, teatru, concerte de muzică medievală, folclorică şi modernă, în interpretarea tinerelor talente, precum şi recitaluri susţinute de artişti consacraţi.

Administratorul Cetății Feldioara, unul dintre organizatorii evenimentului, Georgiana Gămălie:

„Sâmbătă, pe 30 august, vom avea un concert al trupei Taxi. Programul însă va începe la ora 14:00, cu parada cavalerilor. Vom avea alături de noi trei trupe de reconstituire istorică. Iar duminică seara, programul va fi încheiat într-un mod special de Irina Rimes. Și, duminică, înaintea Irinei, să mai punctez câteva nume, ne bucurăm să urce pe scenă o voce valoroasă a Feldioarei: Andreea Cristea. Fanfara Șinca Nouă vine pentru prima dată în vizită la noi. Cetatea își deschide porțile, adică accesul va fi gratuit. Cetatea va fi locuită de tabăra medievală a celor trei grupuri de reconstituire istorică”