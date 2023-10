Câștigătoarea premiului Oscar, actrița Michelle Yeoh, s-a alăturat Comitetului Internațional Olimpic, împreună cu alți șapte noi membri

Michelle Yeoh, prima actriță asiatică care a câștigat un Oscar, s-a alăturat marți Comitetului Internațional Olimpic (CIO), după ce a fost votată ca membru în cadrul unei ceremonii desfășurate la Mumbai, scrie Reuters.

Ea a fost unul dintre cei opt noi membri propuși să se alăture organismului olimpic în cadrul sesiunii sale din capitala financiară indiană.

„Îmi amintesc când cineva m-a întrebat: cum ai devenit actriță? Am răspuns întotdeauna: „Nu am visat niciodată să fiu actriță, dar când eram copil am visat întotdeauna să fiu olimpică””, a declarat Yeoh reporterilor după ce a depus jurământul ca membru al CIO.

„Sportul a făcut parte din viața mea în copilărie, am fost foarte implicată în squash, atletism, înot și scufundări. Întotdeauna a fost acolo și a crescut, dar cum să găsesc o modalitate de a mă alătura acestei familii (CIO)? Ei sunt foarte uniți și, de asemenea, trebuie să fie foarte siguri că le împărtășești pasiunea, că le împărtășești angajamentul și ideologia. Așa că mi-a luat ceva timp să mă asigur că asta este ceea ce cred și că trebuie să fac parte din această familie.”

Fostă campioană malaeziană de squash la juniori, Yeoh a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal la începutul acestui an pentru rolul din filmul „Everything Everywhere All at Once”.

Ea a reușit să se remarce la Hollywood când a fost distribuită în rolul primei Bond girl de etnie chineză în filmul „Tomorrow Never Dies” din 1997, alături de Pierce Brosnan.

Yeoh, de asemenea producătoare și ambasadoare a bunăvoinței Națiunilor Unite, a jucat în filmul de arte marțiale „Crouching Tiger Hidden Dragon”, în drama de epocă din 2005 „Memoirs of a Geisha” și în comedia romantică din 2018, „Crazy Rich Asians”.

Sportul preferat al lui Yeoh în copilărie era squash-ul.

„Dar apoi două operații la genunchi, un spate bolnav”, a adăugat ea.

„Acum fac mult shadow-boxing gratuit, pentru că încă mai fac arte marțiale în filmele mele. Așa că mă mențin în pas cu drumețiile și înotul, care este unul dintre sporturile mai blânde de făcut.”

În vârstă de 61 de ani este căsătorită cu Jean Todt, fostul șef al FIA, organismul care guvernează sporturile cu motor, care a fost recunoscut de CIO în 2013.

Ea se alătură judoka Yael Arad, care a câștigat prima medalie olimpică din Israel, omului de afaceri și administratorului sportiv maghiar Balasz Furjes, Cecilia Roxana Tait Villacorta, fostă medaliată olimpică la volei și politician din Peru, și antreprenorului sportiv german Michael Mronz, ca fiind cei cinci noi membri individuali.

Furjes și Mronz au condus, de asemenea, eforturile, nereușite până acum, de a obține organizarea Jocurilor Olimpice în Ungaria și, respectiv, de a le readuce în Germania.

Suedeza Petra Soerling, șefa Federației Internaționale de Tenis de Masă, și sud-coreeanul Kim Jae-youl, președintele Uniunii Internaționale de Patinaj, s-au alăturat prin prisma funcției lor de șefi ai unei federații internaționale.