Casele de cultură studenţeşti şi Complexul Tei ar putea trece în administrarea autorităţilor locale

Cele 14 case de cultură ale studenţilor din România şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” ar putea trece din subordinea Ministerului Muncii în cea a autorităţilor locale, în vederea consolidării guvernanţei în domeniul tineretului, familiei şi culturii, potrivit unui proiect de ordin publicat recent, transmite Agerpres.

Potrivit iniţiatorilor, transferul este necesar în contextul descentralizării competenţelor Ministerului Muncii din domeniile tineret şi familie.

„Este necesar acest transfer în regim de urgenţă având în vedere şi reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi a structurilor din subordinea acestuia, fiind necesară clarificarea situaţiei caselor de cultură ale studenţilor, situate în centre universitare precum Alba Iulia, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Petroşani, Piteşti, Ploieşti, Reşiţa, Sibiu, Târgu Mureş şi Timişoara, a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” şi a direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret pentru a corela procesul de descentralizare cu reorganizarea acestora. Astfel, se apreciază ca fiind necesară transferarea acestora din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, cu menţiunea că este oportună menţinerea specificului de la acest moment, în vederea realizării scopului avut în vedere la înfiinţarea acestora”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Potrivit sursei citate, transferul caselor de cultură ale studenţilor şi al Complexului Studenţesc „Tei”, al direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret către autorităţile administraţiei publice locale urmăreşte consolidarea guvernanţei locale în domeniu urmărind obiective precum adaptarea serviciilor la nevoile reale ale tinerilor şi dezvoltarea infrastructurii şi atragerea de finanţări externe.

„Deciziile luate la nivel local permit o mai bună calibrare a programelor cultural-educative şi de tineret, în raport cu specificul comunităţilor universitare şi locale. Autorităţile locale capătă un rol activ în planificarea, finanţarea şi implementarea politicilor pentru tineret, favorizând o abordare integrată şi coerentă la nivel judeţean şi municipal. Unităţile administrate local devin eligibile pentru fonduri europene, facilitând investiţii în modernizarea spaţiilor destinate tinerilor şi extinderea ofertei de activităţi”, explică nota de fundamentare.

În plus, descentralizarea reduce blocajele birocratice, îmbunătăţeşte gestiunea resurselor şi permite prioritizarea cheltuielilor în funcţie de nevoile locale.

„Prevederile prezentului proiect legislativ urmăresc să pună la dispoziţia autorităţilor locale instrumentele necesare pentru a aplica politicile publice în cele două domenii în mod flexibil şi adaptat la realităţile de la nivelul comunităţii locale, dar în acelaşi timp urmăresc să ofere şi o protecţie rezonabilă funcţionarilor publici şi personalului contractual care deservesc în prezent aceste domenii”, se mai arată în documentul citat.

Transferul competenţelor Ministerului Muncii către autorităţile administraţiei publice locale implică şi transferul resursei umane aferente funcţionării acestor entităţi. Astfel, vor fi transferate către autorităţile administraţiei publice locale 193 de posturi şi persoane din cadrul caselor de cultură ale studenţilor din subordinea ministerului de resort. 27 de posturi şi persoane din cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Bucureşti vor fi preluate de către autorităţile publice locale ale Municipiului Bucureşti, la fel ca şi 64 de posturi şi persoane din cadrul Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei”.

Activitatea caselor de cultură studenţeşti şi a Complexului „Tei” poate fi optimizată prin finanţarea unor acţiuni specifice comunităţii locale de către autorităţile în subordinea cărora şi-ar desfăşura de drept, activitatea. În aceste condiţii, iniţiatorii proiectului de act normativ estimează că prin schimbarea modalităţii de finanţare s-ar asigura o degrevare a bugetului de stat, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, de o cheltuială de aproximativ 50 milioane de lei anual.

„De asemenea, se pot crea premisele necesare accesării fondurilor europene nerambursabile pentru întreţinerea, reabilitarea, reconstrucţia spaţiilor acestor case de cultură şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei”, de către autorităţile locale care le-ar prelua şi care sunt beneficiari eligibili în diversele programe operaţionale derulate în România. Menţionăm aici şi faptul că ministerul nu este entitate eligibilă în astfel de programe”, se mai arată în nota de fundamentare.