Carlos Alcaraz își lasă echipa fără lider: Retragere din Cupa Davis după triumful de la US Open

Carlos Alcaraz este omul momentului în tenisul de câmp masculin, ibericul reușind al șaselea său titlu de Grand Slam la US Open. Triumfător în fața rivalului Jannik Sinner, liderul ATP spune că se retrage din Cupa Davis.

În acest weekend, Spania va juca la Marbella contra Danemarcei în Cupa Davis, iar Alcaraz va fi marele absent al duelului.

Decizia liderului mondial vine la doar câteva zile după ce a câștigat US Open 2025.

Spaniolul explică retragerea de ultim moment spunând că are nevoie de odihnă, atât fizică, cât și mentală.

„Mă simt foarte prost (n.r. că nu va reprezenta Spania), dar am jucat multe meciuri într-o perioadă scurtă, fără timp de recuperare.

Cred că alți jucători merită acum șansa mai mult decât mine. Am nevoie de odihnă și liniște mentală pentru a asimila tot ceea ce am realizat”, a declarat Alcaraz pentru Cadena SER.

În absența lui Alcaraz și a lui Alejandro Davidovich Fokina, echipa Spaniei va conta pe Jaume Munar, Roberto Carballes Baena și Pablo Carreno Busta.

Obiectivele lui Alcaraz după US Open

A fost o vară foarte bună pentru Alcaraz, spaniolul triumfând la Roland Garros, Cincinnati și US Open.

Urmează pentru Carlos participarea la Laver Cup, de la San Francisco, iar mai apoi turneul ATP 500 de la Tokyo și Mastersul 1000 de la Shanghai.

Obiectivul pe termen lung este câștigarea Australian Open, singurul turneu de Grand Slam la care Alcaraz nu a triumfat până acum în carieră.

„Australia este mereu obiectivul principal la început de an. Îmi doresc să încep sezonul la cel mai înalt nivel”, a subliniat sportivul în vârstă de 22 de ani.