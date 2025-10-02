Căpitanul chinez al petrolierului rusesc imobilizat de Franţa va fi judecat pentru infracţiuni fără legătură cu dronele semnalate în Danemarca

Căpitanul chinez al petrolierului din „flota fantomă” rusă care a fost sechestrat de autorităţile franceze va fi judecat în Franţa exclusiv pentru „refuzul de a se conforma” cererilor autorităţilor maritime, a anunţat joi Parchetul francez, care a precizat că acuzaţiile se referă numai la infracţiuni ce privesc regimul navigaţiei, fără legătură cu alte bănuieli legate de prezenţa acestei nave în Marea Baltică în timpul apariţiei unor drone în Danemarca, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Comandouri ale marinei franceze au imobilizat sâmbătă în largul coastelor Franţei petrolierul „Boracay”, o navă sub pavilionului statului Benin şi care face parte din „flota fantomă” folosită de Rusia pentru a exporta petrol ocolind sancţiunile occidentale.

Franţa a deschis o anchetă penală pentru „neprezentarea dovezii naţionalităţii/pavilionului” şi „refuzul de a se conforma” cererilor autorităţilor. Căpitanul şi primul ofiţer, ambii chinezi, au fost apoi arestaţi.

Parchetul francez a decis în cele din urmă să declanşeze urmărirea penală împotriva căpitanului, care va fi judecat începând cu 23 februarie 2026 de tribunalul penal din Brest, iar celălalt membru al echipajului va fi eliberat, a afirmat într-un comunicat procurorul din Brest, Stephane Kellenberger. Din declaraţia acestuia nu reiese clar dacă până la data procesului căpitanul va rămâne în libertate şi nici dacă nava îşi va putea continua deplasarea.

Acest petrolier şi-a schimbat de mai multe ori pavilionul şi numele şi se află pe lista sancţiunilor europene. Există bănuieli şi cu privire la posibila sa implicare în incidentele cu drone care au perturbat traficul aerian în Danemarca la sfârşitul lunii septembrie, ţara în largul căreia se afla atunci. Dar ancheta autorităţilor franceze priveşte numai infracţiunile maritime şi „orice alte eventuale aspecte din această afacere nu ţin de competenţa Parchetului”, a precizat procurorul citat.