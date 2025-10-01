Franţa şi Arabia Saudită deschid un centru cultural în deşert

„Villa Hegra”, un centru cultural franco-saudit, îşi deschide porţile joi pe situl istoric Al-Ula din Arabia Saudită, marcând ambiţia Franţei de a-şi consolida relaţiile cu regatul din Golf, devenit un actor important pe scena internaţională, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Clădirea ocru, construită în mijlocul palmierilor, urmează să fie inaugurată de oficiali de rang înalt din ambele ţări, printre care miniştrii demisionari ai Afacerilor Externe (Jean-Noël Barrot) şi Culturii (Rachida Dati), precum şi Jean-Yves Le Drian, preşedintele Agenţiei franceze pentru dezvoltarea Al-Ula. Din partea saudită este aşteptată prezenţa ministrului Culturii, prinţul Badr bin Farhan Al Saud.

„Villa Hegra va fi un creuzet al creativităţii franceze şi saudite”, a declarat Le Drian la Paris, prezentând proiectul jurnaliştilor.

„Este, de asemenea, un gest politic puternic” care arată „voinţa” Parisului şi a Riadului de a „dezvolta legături strânse”, a adăugat el, subliniind că în Arabia Saudită nu exista până în prezent nicio instituţie culturală de acest tip creată împreună cu o ţară străină.

Edificiul poartă numele Hegra, situl funerar construit de nabateeni în secolul I, în inima imensului sit arheologic Al-Ula, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Potrivit directoarei sale generale Feriel Fodil, vila oferi, în două locaţii, „rezidenţe pentru artişti, ateliere culturale, expoziţii, spectacole, dar şi programe de schimburi şi cercetare. În primele luni, centrul va găzdui „constelaţia artistică Cosmos”, a artistului Jean-Michel Othoniel, o expoziţie dedicată mâinilor sculptate de Auguste Rodin şi o reprezentaţie a dansatorului Rachid Ouramdane.

Edificiul se alătură unei reţele de „vile” deschise de Franţa din străinătate, precum Villa Medici din Roma, Villa Kujoyama din Japonia, Villa Albertine din Statele Unite şi Casa de Velázquez din Spania.

În aprilie 2018, preşedintele francez Emmanuel Macron şi prinţul moştenitor Mohammed bin Salman Al Saud au semnat un acord pentru dezvoltarea turistică şi culturală a regiunii Al-Ula, unde numeroşi arheologi francezi participă la excavarea siturilor nabateene. De asemenea, Centrul Pompidou intenţionează să coopereze la crearea la Al-Ula a unui muzeu de artă contemporană dedicat artiştilor din lumea arabă.