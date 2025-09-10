Capetele de porc găsite în faţa unor moschei din Franţa au fost depuse de către persoane de naţionalitate străină care au părăsit imediat teritoriul, anunţă procurorii

Parchetul din Paris a anunţat miercuri seara că cele nouă capete de porc găsite marţi în apropierea unor moschei din Paris şi împrejurimi au fost depuse „de persoane de naţionalitate străină” care „au părăsit ţara” şi care au avut o „dorinţă clară de a provoca tulburări în interiorul naţiunii”, relatează presa franceză, transmite News.ro.

Aceste capete de porc, animal considerat impur în islam, au fost descoperite marţi dimineaţă în locuri publice din Paris, Montreuil (Seine-Saint-Denis), precum şi din Montrouge, Malakoff (Hauts-de-Seine) şi Gentilly (Val-de-Marne).

„Anchetele au permis să se stabilească rapid că respectivele capete de porc depuse în faţa moscheilor din regiunea pariziană au fost lăsate acolo de persoane de naţionalitate străină care au părăsit imediat teritoriul, cu intenţia evidentă de a provoca tulburări în rândul naţiunii”, au precizat miercuri procurorii într-un comunicat.

Ancheta a înregistrat progrese după ce un fermier din Normandia s-a prezentat la anchetatori pentru a le semnala că două persoane au venit să-i cumpere zece capete de porc şi a descris vehiculul lor, care avea plăcuţe de înmatriculare sârbe.

Imaginile de pe camerele de supraveghere video arată aceste persoane, sosite la Paris cu acelaşi vehicul, „depozitând capetele în faţa mai multor moschei”.

„Este posibil ca aceste persoane să fi utilizat o linie telefonică croată, a cărei urmărire atestă trecerea frontierei franco-belgiene marţi dimineaţa, după comiterea faptelor”, spun procurorii.