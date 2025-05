Când mobilitatea devine lecție de civism: Ce înseamnă să fii european, ca elev român – Opinia unui elev participant în proiecte Erasmus+

Într-o perioadă în care ideea de apartenență la Uniunea Europeană este deseori pusă sub semnul întrebării de către mișcarea suveranistă, iar euroscepticismul pare să prindă rădăcini atât în România, cât și în alte state europene, experiențele personale ale tinerilor devin dovezi vii ale beneficiilor reale aduse de această integrare. Ca elev al Colegiului Național „Școala Centrală” din București, un liceu francofon, am avut ocazia să particip la două proiecte Erasmus+, în Spania și Franța, care mi-au oferit nu doar prilejul de a cunoaște alte culturi, ci și de a înțelege mai profund ce înseamnă să fii european.

De Eric Pîrvoiu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Școala Centrală” din București.

Articolul 45 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene garantează libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene, un drept pe care îl considerăm firesc, fără a-i înțelege pe deplin impactul. Participarea mea în proiectele Erasmus m-a învățat că mobilitatea nu este doar despre a călători, ci despre a construi legături între oameni, idei și valori.

Primul proiect, „L’eau(r) du futur” („Apă (aurul) viitorului”) a avut loc în colaborare cu liceul „Illa de Rodes” din Roses, Spania. A fost o experiență de tip schimb cultural: elevii spanioli au venit în România pentru o săptămână, iar apoi noi am mers în Spania. Pentru a fi acceptat, am avut nevoie de diplomă DELF de nivel minim A2, un CV cu activități de voluntariat, scrisori de intenție și eseuri tematice. În ciuda rigorii selecției, am fost admis și am trăit o experiență care mi-a depășit toate așteptările.

Corespondenta mea era o elevă catalană cu o implicare activă în comunitate. Am aflat că, în cultura lor, voluntariatul și civismul fac parte din educația de zi cu zi. Împreună cu colegii români, le-am prezentat oaspeților noștri Barajul Vidraru, Curtea de Argeș, Constanța și viața de noapte bucureșteană. A fost mai mult decât turism, a fost o lecție despre România și despre cum este percepută de către alți tineri europeni.