Canada extinde sancţiunile împotriva persoanelor şi instituţiilor proruse din Republica Moldova

Canada steag
Sursa foto: Pixabay

Canada extinde sancţiunile împotriva persoanelor şi instituţiilor proruse din Republica Moldova

Canada şi-a extins joi sancţiunile împotriva a 16 cetăţeni moldoveni şi a două instituţii având legătură cu Rusia, pentru implicarea lor în ingerinţele autorităţilor de la Moscova în Republica Moldova, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Ministerul Afacerilor Externe canadian a informat într-un comunicat că printre cele 16 persoane sancţionate se numără membri ai partidului prorus Şor, condus de politicianul şi omul de afaceri Ilan Şor, care este acuzat de corupţie, precum şi asociaţi ai oligarhului.

Sancţiunile canadiene afectează şi oficiali din regiunea autonomă moldovenească Găgăuzia, ale cărei autorităţi sunt apropiate de Kremlin, şi reprezentanţi ai „organizaţiilor media proruse din Moldova implicate în răspândirea de informaţii false”.

Cele două instituţii sancţionate de Canada sunt blocul politic Victorie/Pobeda, succesorul Partidului Şor, şi un grup paramilitar susţinut de oligarh.

Aceasta este a treia rundă de sancţiuni canadiene referitoare la Republica Moldova din iunie 2023.

Şefa diplomaţiei canadiene, Anita Anand, a declarat că ţara sa „condamnă ferm orice încercare de a influenţa, interfera, corupe sau discredita guverne legitime şi democratice”.

Anand a adăugat că Ottawa susţine „guvernul ales democratic al Republicii Moldova şi eforturile sale de a implementa reforme democratice, de a combate dăunătoarea interferenţă a Rusiei şi de a recâştiga suveranitatea deplină în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional”.

Sancţiunile îngheaţă presupusele active pe care persoanele le-ar putea deţine în Canada şi interzic persoanelor şi entităţilor stabilite în această ţară sau canadienilor din străinătate să aibă relaţii economice cu cei sancţionaţi. De asemenea, este interzisă intrarea în Canada a persoanelor vizate de sancţiuni.

