Campionul juniorilor de la Australian Open 2025, felicitat personal de idolul Roger Federer

Henry Bernet a cucerit titlul de la Australian Open la juniori (6-3, 6-4 cu Benjamin Willwerth în finală), iar apoi le-a povestit jurnaliștilor elvețieni de la Blick mesajul care l-a impresionat cel mai mult după acest Grand Slam cucerit. Bernet a mărturisit că a primit felicitări personale din partea legendarului Roger Federer.

A împlinit recent 18 ani, iar cadoul și l-a făcut singur câștigând Australian Open la juniori.

Henry Bernet este noua stea în devenire a tenisului de câmp elvețian, iar puștiul a povestit pentru Blick că a fost felicitat de Roger Federer.

Câștigător a 20 de titluri majore în cariera-i fabuloasă, Mister Perfect a găsit timpul necesar pentru a-l felicita pe Henry pentru performanța bifată la Melbourne.

De altfel, de-a lungul timpului doar Roger Federer, Stan Wawrinka și Martina Hingis s-au mai impus la juniori la turneele de Grand Slam din partea Elveției.

„Am primit o mulțime de felicitări. Printre ele s-a numărat și un e-mail prietenos de la familia Federer, de la Roger și părinții săi Lynette și Robert, care m-a făcut foarte fericit.

Mi-au trimis felicitări și mi-au urat mult succes în demersurile mele viitoare”, a declarat tânărul de 18 ani publicației elvețiene Blick.

Comparat deja cu celebrul său idol, Henry Bernet spune că se simte măgulit, dar că Roger este din „altă lume” în ceea ce privește tenisul jucat.

„Este o onoare pentru mine să îi văd interesați de jocul meu. Este o motivație pentru mine.

Am fost comparat deja cu Roger, dar este ca și cum: el este în altă lume, el joacă la un alt nivel, iar eu sunt foarte departe de el. Dar asta mă ține motivat.

Adică, ceea ce au realizat Roger și Stan pentru țara Elveția este ceva fantastic și este o sursă de inspirație pentru noi, tinerii”, a concluzionat Henry Bernet.

Rezumatul finalei juniorilor de la Australian Open 2025

