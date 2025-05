Campioana cu patru trofee la Roland Garros își pierde încrederea: „Ceva e în neregulă cu mine”, spune Iga Swiatek

Iga Swiatek nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, fosta lideră WTA recunoscând că are parte de o criză interioară înainte de participarea la Roland Garros.

Campioană en-titre la Roma, poloneza a fost învinsă surprinzător în turul al treilea de Danielle Collins, iar forma pe care o arată înainte de Roland Garros este una foarte slabă.

În vârstă de 23 de ani, Iga recunoaște că are probleme la nivel de încredere.

„Ar fi stupid să am multe ambiții (n.r. înainte de Roland Garros), pentru că nu sunt capabilă să joc la nivelul meu.

Nu am fost pe teren să lupt. Mă concentrez pe greșelile mele și nu fac lucrurile bine. Gândirea mea e prea negativă și asta trebuie să se schimbe”, a spus jucătoarea care până recent părea de neclintit pe zgură.

Cu toate că a cucerit de patru ori trofeul de la Paris, Swiatek este conștientă că nu este favorită la victorie în acest moment.

„Indiferent de ce s-a întâmplat înainte, fiecare an e diferit. Voi încerca să-mi schimb puţin starea de spirit, să-mi pun ordine în gânduri şi să mă concentrez pe munca mea zi de zi.

Este clar că e ceva în neregulă cu ceea ce fac. Sunt lucruri de schimbat, echipa mea a făcut sugestii şi asta vom încerca să facem în următoarele săptămâni”, a subliniat poloneza.

Roland Garros, al doilea Grand Slam al sezonului, va avea loc în perioada 25 mai – 8 iunie.

Reamintim că Iga a câștigat patru din ultimele cinci ediții ale turneului major de la Paris.

După ce nu și-a putut apăra titlul de la Roma, Swiatek a pierdut puncte importante în clasamentul mondial, iar pentru prima dată începând din luna martie a lui 2022 va părăsi TOP 3 WTA. Vorbim despre 1161 de zile.

In case anyone needed some reminding…

Iga Swiatek is already one of the greatest clay court players of all-time. pic.twitter.com/smTlzNTneD

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2025