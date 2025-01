Calendarul principalelor evenimente sportive internaţionale din primele luni ale anului 2025

Primele trei luni ale anului aduc în prim plan evenimente de tradiție ca Raliul Dakar, Australian Open, primul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, dar şi ultimele etape din cupele europene la fotbal, urmate de play-off-ul pentru optimi, scrie Agerpres.

În ianuarie va avea loc Campionatul Mondial de handbal masculin, va începe Turneul celor Şase Naţiuni.

Nu vor lipsi nici întrecerile de sezon, etape de Cupă Mondială, care se vor încheia cu finalele de la Sun Valley (SUA), dar şi Mondialele de la Saalbach. Mondialele de biatlon vor avea loc la Lenzerheide, Europenele de patinaj artistic la Tallinn, iar Mondialele la Boston.

În ianuarie va avea loc a 143-a Sesiune a CIO, iar în martie a 144-a, în cadrul căreia va fi ales succesorul lui Thomas Bach, la conducerea mișcării olimpice.

Februarie aduce o nouă ediție a turneului de tenis Transylvania Open, la Cluj-Napoca, unde este așteptată și Simona Halep să debuteze în sezonul 2025.

Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) va începe în ianuarie, acolo unde Dacia va participa în competiția de constructori, iar în martie vor debuta Mondialele de MotoGP şi Formula 1.

Sezonul în ciclismul profesionist va debuta cu Turul Down Under, va continua cu Turul Emiratelor Arabe Unite, Strade Bianche, Paris – Nisa, Tirreno-Adriatico, Milano – Sanremo.

Atletismul va programa în martie Europenele de sală la Apeldoorn (Olanda) şi Mondialele indoor la Nanjing (China).

Calendarul principalelor evenimente sportive din primul trimestru al anului 2025:

IANUARIE

1 – Are loc a doua etapă a Turneului celor Patru Trambuline la sărituri cu schiurile – Garmisch-Partenkirchen (Germania)

3-17 – Auto-moto: Raliul raid Dakar (Arabia Saudită)

5 – Are loc a treia etapă a Turneului celor Patru Trambuline la sărituri cu schiurile – Innsbruck (Austria)

5 – Fotbal: Trophée des Champions (Supercupa Franţei), Paris Saint-Germain – AS Monaco (Doha)

6 – Are loc a patra etapă a Turneului celor Patru Trambuline la sărituri cu schiurile – Bischofshofen (Austria)

11 – Formule E: E-Prix-ul Mexicului

12-26 – Tenis: Australian Open, la Melbourne

14 ianuarie-2 februarie – Handbal masculin: Campionatul Mondial, în Norvegia, Danemarca şi Croaţia

21-22 – Fotbal: etapa a şaptea a Ligii Campionilor europeni

21-26 – Ciclism: Turul Down Under (Australia)

21-26 – Schi alpin: etapa de Cupă Mondială de la Kitzbuehel (Austria)

23 – Fotbal: etapa a 7-a din Europa League şi Conference League

23-26 – Auto: Raliul Monte Carlo (WRC)

27 ianuarie-2 februarie – Patinaj artistic: Campionatele Europene, la Tallinn

29 – Fotbal: etapa a 8-a a Ligii Campionilor europeni

30 – Fotbal: etapa a 8-a din Europa League şi Conference League

30: Sesiunea a 143-a a CIO, la Lausanne

31 – Fotbal: tragerea la sorţi a barajelor pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor europeni

31 ianuarie-2 februarie – Ciclism: Campionatele Mondiale de ciclocros, la Lievin (Franţa)

31 ianuarie-15 martie – Rugby: Turneul celor Şase Naţiuni

FEBRUARIE

3-9 – Tenis: Transylvania Open (WTA 250, la Cluj-Napoca)

4-16 – Schi alpin: Campionatele Mondiale de la Saalbach (Austria)

9-15 – Tenis: Turneul WTA 1.000 de la Doha

11-12 – Fotbal: meciurile tur din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor europeni

12-23 – Biatlon: Campionatele Mondiale de la Lenzerheide (Elveţia)

13 – Atletism: Reuniunea indoor de la Lievin (Franţa)

13 – Fotbal: meciurile tur din play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League şi Conference League

13-16 – Auto: Raliul Suediei (WRC)

14 – Formula E: E-Prix-ul de la Jeddah 1 (Arabia Saudită)

14-18 – Ciclism: Campionatele Europene pe pistă de la Heusden-Zolder (Belgia)

16-22 – Tenis: Turneul WTA 1.000 de la Dubai

17-23 – Ciclism: Turul Emiratelor Arabe Unite

18-19 – Fotbal: returul meciurilor din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor europeni

20 – Fotbal: returul meciurilor din play-off-ul pentru optimile Europa League şi Conference League

21 – Fotbal: tragerile la sorţi ale optimilor de finală, sferturilor de finală şi semifinalelor Ligii Campionilor, Europa League şi Conference League

26-28 – F1: Testele din presezon, în Bahrain

28 – Auto: Cursa de anduranţă de 1.812 km din Qatar (WEC)

MARTIE

1 – Ciclism: Cursa Omloop Nieuwsblad (Belgia)

2 – MotoGP: Marele Premiu al Thailandei, prima etapă a sezonului

4-5 – Fotbal: turul optimilor Ligii Campionilor europeni

5-16 – Tenis: Turneul WTA 1.000 şi ATP 1.000 de la Indian Wells

6 – Fotbal: turul optimilor de finală ale Europa League şi Conference League

6-9 – Atletism: Campionatele Europene de sală, la Apeldoorn (Olanda)

7-13 – Tir sportiv: Campionatele Europene, 10 metri, la Osijek (Croaţia)

8 – Ciclism: Cursa Strade Bianche (Italia)

9-16 – Ciclism: cursa Paris – Nice

11-12 – Fotbal: returul optimilor Ligii Campionilor la fotbal

10-16 – Ciclism: cursa Tirreno-Adriatico (Italia)

13 – Fotbal: returul optimilor de finală ale Europa League şi Conference League

16 – F1: Marele Premiu al Australiei, la Melbourne – debutul sezonului

16 – MotoGP: Marele Premiu al Argentinei

18-21: Cea de-a 144-a Sesiune a CIO, în Grecia, pentru alegerea succesorului preşedintelui Thomas Bach

18-30 – Tenis: turneul WTA 1.000 de la Miami

19-30 – Tenis: turneul ATP Masters 1.000 de la Miami

20-23 – Fotbal: sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor

20-23 – Auto: Raliul Kenyei (WRC)

21-23 – Atletism: Campionatele Mondiale indoor, la Nanjing (China)

21-23 – Biatlon: ultima etapă a Cupei Mondiale, la Oslo (Norvegia)

21-25 – Fotbal: Debutul preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, zona Europa

22 – Ciclism: cursa Milano – Sanremo

22-27 – Schi alpin: Finalele Cupei Mondiale, la Sun Valley (Idaho/SUA)

23 – F1: Marele Premiu al Chinei

24-30 – Patinaj artistic: Campionatele Mondiale, la la Boston (SUA)

24-30 – Ciclism: Turul Cataloniei (Spania)

28 – Ciclism: Cursa E3 Saxo Classic (Belgia)

30 – Ciclism: Gent – Wevelgem (Belgia)

30 – MotoGP: Marele Premiu al Americilor