Calea Victoriei redevine pietonală sâmbătă şi duminică, în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Calea Victoriei redevine în acest sfârşit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare şi întâlniri în aer liber, cu activităţi culturale şi recreative pentru toate vârstele, oferite de artişti stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol şi interacţiune directă cu publicul, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit ARCUB, în intervalul orar 10:00-17:30, vizitatorii sunt invitaţi şi la Casa Filipescu-Cesianu – Muzeul Municipiului Bucureşti, unde pot explora expoziţiile permanente „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” şi „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani”. Accesul se face pe bază de bilet.

„Proiectul ‘Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană’ susţine o relaţie nouă între locuitori şi oraş, oferind, în fiecare sfârşit de săptămână, un traseu animat de artă, mişcare şi interacţiune culturală. Calea Victoriei s-a consolidat astfel ca un spaţiu comunitar autentic, care creşte organic, weekend după weekend, într-o arteră pietonală vie – un loc de promenadă, socializare şi reconectare cu oraşul”, conform ARCUB.

Detalii despre programul „Străzi Deschise” pot fi accesate atât pe www.arcub.ro, cât şi pe paginile de social media Străzi deschise – Bucureşti şi ARCUB.

* Restricţii rutiere: Calea Victoriei, Strada Piaţa Amzei şi Strada Christian Tell

Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 9 şi 10 august, între orele 10:00 şi 22:00, pe segmentul de drum cuprins între bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopţii până dimineaţa (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 9:00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Strada Piaţa Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei şi Piaţa Amzei) şi strada Christian Tell (segmentul cuprins între str. Biserica Amzei şi str. Piaţa Amzei) devin pietonale în zilele de 9 şi 10 august, între orele 10:00 şi 22:00.

Proiectul „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB şi PROEDUS.