Căderea interminabilă a unei foste jucătoare de TOP 10 WTA – Kristina Mladenovic, eliminată în calificările Australian Open

Kristina Mladenovic a părăsit Australian Open 2025 în turul al doilea al calificărilor, fosta jucătoare de TOP 10 WTA fiind într-un declin pe plan sportiv de câțiva ani.

Miercuri, Mladenovic a fost învinsă de Polina Kudermetova, scor 5-7, 4-6, după o oră și 25 de minute.

Franțuzoaica va rata astfel participarea pe tabloul principal de simplu de la Australian Open 2025.

Ajunsă pe locul 215 în ierarhia mondială, Kristina se luptă de câteva sezoane cu o lipsă acuză a rezultatelor.

Ultimul sezon reușit al franțuzoaicei a fost 2019: a avut 36 de victorii și 28 de înfrângeri și a adunat din premiile din tenis $1,987,075.

De la acel 2019 încoace, sezoanele au însemnat un adevărat calvar profesional pentru Mladenovic: a bifat doar ani cu procentaje negative – mai multe înfrângeri decât victorii.

De asemenea, și latura financiară a avut de suferit, Kristina câștigând puțin în lipsa rezultatelor.

În 2017, Mladenovic a ajuns până pe locul 10 al ierarhiei WTA, fiind o jucătoare incomodă, greu de învins la acel moment.

Au urmat însă mai multe probleme care au lăsat urme: despărțirea de Dominic Thiem, accidentări și o formă sportivă care a îndepărtat-o vizibil de partea superioară a ierarhiei mondiale.

Ultimul rezultat important al carierei datează din 2022, atunci când Mladenovic a câștigat Roland Garros, dar la dublu (alături de Caroline Garcia).

Rezultatele Kristinei Mladenovic în ultimele sezoane

2020: 9 victorii și 11 înfrângeri

2021: 29-30

2022: 23-31

2023: 27-34

2024: 26-33

