Burse speciale date studenților Universității Transilvania, cu sume între 500 și 10 mii de lei / ”Valoarea burselor de performanță și sociale nu va scădea”

Burse speciale date studenților Universității Transilvania, cu sume între 500 și 10…

Studenti, facultate, universitate
Sursa foto: Pexels

3 Oct

O bursă pentru performanțe de top și o bursă pentru tinerii implicați în partea administrativă. Sunt două noi forme de recompensare a studenților Universității Transilvania anunțate de prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural al Universității, prof. ing. dr. Daniel Munteanu, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov FM.

”Avem o bursă ‘top performer’, pentru a premia cei mai buni studenți care performează la diferite activități, competiții sportive, științifice și așa mai departe, dar și așa numită bursă ‘dincolo de amfiteatru’, pe care noi încercăm să o oferim acelor studenți care ne ajută în diferite activități administrative și nu numai, pentru perioade scurte.

Valorile sunt variabile, am stabilit un interval, de exemplu bursa top performer între 500 și 10.000 lei, în funcție de performanță, o singură dată acordată.

Iar cealaltă bursă are un valoare mai mică, între 500 și 3.000 lei, în funcție de aportul pe care studenții îl aduc la diferite activități, tot o singură dată acordată. În altă ordine de idei, din acest an universitar, conform prevederilor legale, nu mai primesc burse studenții de la „cu taxă”. De asemenea, subvențiile pentru burse de la minister sunt mai mici, dat fiind că raportarea este acum la salariul minim net pe economie, și nu brut, ca până acum”, spune profesorul.
Valoarea burselor de performanță și sociale nu va scădea, anunță conducerea universității, dat fiind că nu vor mai fi date bursele pentru studenții de la „cu taxă”. Bursele studențești sunt acoperite din subvenția de la Minister și din venituri proprii ale universităților.

