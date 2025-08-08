Bursa din Atena înregistrează cea mai bună performanţă din ultimii 25 de ani, după oferta de preluare a operatorului bursier european Euronext

Oferta operatorului bursier european Euronext pentru achiziţionarea tuturor acţiunilor Bursei din Atena (ATHEX) a stimulat activitatea de tranzacţionare, ducând la a doua cea mai bună performanţă mondială a pieţei bursiere elene în acest an, informează publicaţia elenă To Vima, citată de Agerpres.

Athens Stock Exchange a înregistrat cea mai bună solidă performanţă într-o lună august din ultimii 25 de ani, volumele de tranzacţionare şi interesul investitorilor sporind după intenţia de preluare anunţată de Euronext.

Oferta, evaluată la peste 410 milioane de euro, este văzută ca un vot de încredere în piaţa elenă de capital. Tranzacţia va spori vizibilitatea şi atractivitatea pieţei financiare elene, apreciază analiştii, iar investitorii din Grecia vor avea acces la o reţea de peste 1.800 companii listate, cu o capitalizare bursieră combinată care depăşeşte 6.000 miliarde de euro.

Indicele Bursei din Atena a urcat de la 1.885 puncte la 1 iulie la 2.039 puncte la 1 august, în timp ce volumele tranzacţionate zilnic au urcat de la 48,3 milioane la 63,4 milioane de acţiuni. În 6 şi 7 august 6, cifra de afaceri a atins 88,6 milioane de euro şi, respectiv, 83,1 milioane de euro, mai mult decât dublu faţă de media zilnică din iunie, de 33 milioane de euro.

În primele şapte luni din acest an, indicele Bursei din Atena a urcat cu 35,7%, a doua mare creştere pe plan global în rândul a 75 mari indici bursieri. Bursa se îndreaptă spre al cincilea an de creştere consecutivă, cu o creştere anuală medie de aproape 20%, depăşind indici cum ar fi MSCI ACWI şi STOXX Europe 600.