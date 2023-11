Burduja spune că a votat la referendumul lui Dragnea privind familia tradițională: Vin dintr-o familie de preoţi, am avut 14 preoţi în familie, bunicul meu a fost preot / Cine a fost tatăl ministrului energiei

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că a fost la referendumul pentru familia tradiţională şi a afirmat că şi-a exprimat o opţiune. El a mai spus că vine dintr-o familie de preoți și că a avut 14 preoți în familie și că bunicul lui a fost preot.

Ce n-a spus ministrul economiei în emisiune și nu a fost chestionat pe această temă este că Marinel Burduja, tatăl lui Sebastian Burduja, fost vicepreședinte al băncii Bancorex, devalizată în anii 90 în urma acordării a sute de împrumuturi preferențiale unor foști angajați ai Securității comuniste. Burduja senior a ocupat ulterior poziția de vicepreședinte al Raiffeisen Bank.

Sebastian Burduja a mai declarat la Prima TV că îi respectă pe toţi românii care au avut altă opţiune şi consideră că este un lucru corect ca pe toate aceste chestiuni sensibile să fie întrebaţi cetăţenii ce îşi doresc.

Sebastian Burduja a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, cum priveşte discuţia despre căsătoria persoanelor de acelaşi sex.

“Căsătoria din perspectivă religioasă, deci cununia religioasă, este treaba Bisericii. Aşa consider că e normal şi suntem un stat laic. Nu se amestecă Biserica în treburile statului şi nici statul în treburile Bisericii. Deci cred că sigur este important să păstrăm această distincţie între cele două lucruri…”, a afirmat Sebastian Burduja.

La remarca potrivit căreia că aceste linii de demarcaţie se mai şterg şi vedem mulţi bani care se duc de la bugetul de stat către biserici şi implicarea unor preoţi în viaţa politică, el a replicat: “Din păcate, mi-l amintesc pe bunicul meu, care a fost preot aproape 60 de ani, undeva în Piatra Neamţ, Bacău, şi absolut niciodată nu renunţa la reverendă, dar în acelaşi timp nu se pronunţa pe treburile publice. Ţinea foarte mult la aspectele astea şi cred că e important.

Sigur, am avut un referendum în România, referendumul pentru familie, cum s-a definit el. El a vizat, cred că articolul 48 din Constituţie şi a definit, a adăugat o definiţie pentru familie, respectiv între un bărbat şi o femeie. Dar nu a afectat articolul 26, cel care garantează practic viaţa privată şi faptul că statul nu intervine în viaţa privată a românilor. Şi ăsta e un lucru important. Pe toate subiectele astea, sigur că ele sunt importante mai ales pentru un anumit public, dar România are acum o agendă încărcată de conflictul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, sectorul energetic şi multe altele. Cred că mai degrabă trebuie să găsim acele elemente care ne adună şi la nivel politic, şi la nivel social şi nu cele care ne dezbină”.

Întrebat dacă a fost la referendumul pentru familia tradiţională, Burduja a răspuns: “Am fost la acel referendum”.

El a mai fost întrebat dacă nu este de acord că acela a fost referendumul lui Liviu Dragnea.

“Nu, n-am perceput lucrurile aşa. Mi-am exprimat o opţiune. Îi respect pe toţi românii care au avut o altă opţiune şi cred că este un lucru corect ca pe toate aceste chestiuni sensibile să întrebăm românii ce îşi doresc, cum văd acest stat, cum percep diversele articole din Constituţie. Iată, v-am dat cele două exemple, 26 cu 48. În 26 statul spune clar că nu interferează cu viaţa privată şi cu alegerile fiecărui cetăţean. În 48 pe versiunea din referendum s-a optat pentru o definire mai clară…”, a adăugat Sebastian Burduja.

”Şi eu am valorile mele, vin dintr-o familie de preoţi, am avut 14 preoţi în familie, bunicul meu a fost preot, la un moment dat visul lui era să-i urmez calea. Sunt un om credincios, ţin toate posturile – nu cred că că am mai spus lucrul ăsta – dar sunt valorile mele personale la care ţin şi nu doresc să le impun altcuiva. Cred că e important ca fiecare român să-şi definească propriul set de valori”, a adăugat Burduja.

El a mai fost întrebat dacă PNL ar fi de acord cu o lege a parteneriatului civil prin care să fie oferite drepturi juridice mai puternice celor care trăiesc cu persoane de acelaşi sex.

“Eu cred că drepturile într-o democraţie trebuie să fie egale şi ăsta este un principiu, un pilon fundamental al Partidului Naţional Liberal, cel puţin de la I.G.Duca încoace, deci de 100 de ani, au fost definite patru mari platforme ale liberalilor şi democraţia şi valorile democratice şi liberale erau unii dintre aceşti piloni”, a mai afirmat Burduja.