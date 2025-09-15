G4Media.ro
Bulgaria acuză România că tergiversează construirea unui pod peste Dunăre, la Silistra…

Bulgaria acuză România că tergiversează construirea unui pod peste Dunăre, la Silistra / „Problema este lipsa de dorință din partea României și aceasta reprezintă un obstacol în dezvoltarea regiunilor dunărene din Bulgaria”

Vicepremierul bulgar și ministrul transporturilor și comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a declarat pentru BTA că este necesară construirea unui pod peste Dunăre, la Silistra.

„În afară de cel de-al doilea pod de la Ruse, adică al treilea pod peste Dunăre, trebuie să existe încă două, dintre care unul trebuie neapărat să fie în Silistra”, a explicat Karadjov.

Potrivit acestuia, acest pod este un punct necesar de traversare pentru a deservi coridorul Sud – Nord, care continuă prin România, către Republica Moldova și Ucraina, relatează Agenția de presă Rador, care citează BTA.

„Acest coridor este o prioritate pentru UE, iar modul în care traficul trece prin Ruse, Giurgiu, București și apoi prin Constanța spre nord, în opinia mea, este un paradox de transport”, a comentat ministrul.

Karadjov și-a exprimat disponibilitatea de a purta discuții cu omologul său român și la nivelul Comisiei Europene, pentru a se aproba construirea a încă două poduri de către statul român.

„Aici nu este vorba nici despre finanțare, nici despre voința noastră. Noi le vom asigura pe ambele. Problema este lipsa de dorință din partea României și aceasta reprezintă un obstacol în dezvoltarea regiunilor dunărene din Bulgaria”, a precizat ministrul Karadjov.

„Dacă acest lucru nu se va schimba la nivelul Comisiei Europene și nu se vor găsi mecanisme pentru a stimula construirea celui de-al patrulea pod, aici, la Silistra, nu văd niciun folos real să continuăm să discutăm despre coridorul Sud – Nord sau despre planuri gigantice de sprijin pentru reconstrucția Ucrainei. Cred că acest aspect va deveni un punct esențial pentru mine, în calitate de ministru, în privința podurilor și, în general, a conexiunii noastre Bulgaria – România”, a adăugat Karadjov.

Ministrul s-a aflat la Silistra pentru a participa la o reuniune de informare, parte a Campaniei Naționale de Informare privind introducerea monedei euro în Bulgaria.

