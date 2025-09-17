G4Media.ro
Bulgaria a localizat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la 80…

drona subacvatica lansata din submarin
Imagine reprezentativa / imagine generata cu AI

Bulgaria a localizat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna

Marina bulgară a distrus o dronă acvatică pe care a găsit-o avariată în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna, a anunţat marţi Ministerul Apărării din Bulgaria, fără a specifica dacă aeronava era rusească sau ucraineană, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Ministerul bulgar a declarat într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat şi ulterior distrus, fără a se observa nicio explozie secundară.

Vinerea trecută, o dronă aeriană militară, aparent ucraineană, a fost găsită prăbuşită pe plaja oraşului bulgar Burgas, pe coasta Mării Negre, la 150 de kilometri sud de Varna.

Dronei îi lipseau coada şi aripa dreaptă, ceea ce, potrivit experţilor militari bulgari, sugerează că a fost doborâtă.

Conform specialiştilor Marinei bulgare care au inspectat-o, această dronă „nu conţinea substanţe explozive şi nu reprezenta niciun pericol”.

În urmă cu doar o lună, o dronă similară a apărut pe plaja oraşului Sozopol, la sud de Burgas, iar miercurea trecută, armata a găsit pe o altă plajă un motor de rachetă cu o lungime de 1,7 metri şi un diametru de 17 centimetri, însă autorităţile bulgare nu au putut identifica originea acestuia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

