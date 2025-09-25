G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Buletine de vot cu ștampila deja pusă în dreptul blocului pro-rus ”Alternativa”…

Ion Ceban Moscova
Sursa foto: Facebook / Ion Ceban

Buletine de vot cu ștampila deja pusă în dreptul blocului pro-rus ”Alternativa” condus de primarul Ion Ceban, descoperite într-o tipografie din Chișinău

Analize25 Sep 0 comentarii

Poliția moldoveană a efectuat verificări la o tipografie din Chișinău, în urma unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot deja ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului pro-rus ”Alternativa” care participă la alegerile parlamentare.

Blocul este condus de primarul de Chișinău Ion Ceban, care are interzis în România și în spațiul Schengen,

Ceban a acuzat guvernarea pentru încercări de a induce societatea în eroare, specificând că blocul electoral din care face parte este atacat „constant și cu determinare”. Blocul Alternativa se va adresa în instanță în contextul acțiunilor de astăzi, pe care le califică ilegale.

”Cerem poliției să-și prezinte scuzele de rigoare atât în fața Blocului Alternativa, cât și a întregii societăți pentru falsurile tirajate intenționat”, a mai adăugat politicianul pro-rus.

Potrivit poliției, buletinele au fost tipărite în baza unui contract și erau destinate respectivului bloc politic.

Ofițerii au mai stabilit că buletinele urmau a fi folosite în ziua scrutinului electoral prin instituirea unei scheme de tip „carusel” (metodă cunoscută prin introducerea unui astfel de buletin în urnă și posibilitatea de a scoate un buletin curat, pe care ulterior se va aplica ștampila, urmând rotația în continuare).

Autoritățile au sesizat Comisia Electorală Centrală cu privire la acest caz, iar instituțiile de drept continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea implicată în tentativa de fraudare a scrutinului.

Sursa: Radio Chișinău via Rador

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.