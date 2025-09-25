Buletine de vot cu ștampila deja pusă în dreptul blocului pro-rus ”Alternativa” condus de primarul Ion Ceban, descoperite într-o tipografie din Chișinău

Poliția moldoveană a efectuat verificări la o tipografie din Chișinău, în urma unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat.

În cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot deja ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului pro-rus ”Alternativa” care participă la alegerile parlamentare.

Blocul este condus de primarul de Chișinău Ion Ceban, care are interzis în România și în spațiul Schengen,

Ceban a acuzat guvernarea pentru încercări de a induce societatea în eroare, specificând că blocul electoral din care face parte este atacat „constant și cu determinare”. Blocul Alternativa se va adresa în instanță în contextul acțiunilor de astăzi, pe care le califică ilegale.

”Cerem poliției să-și prezinte scuzele de rigoare atât în fața Blocului Alternativa, cât și a întregii societăți pentru falsurile tirajate intenționat”, a mai adăugat politicianul pro-rus.

Potrivit poliției, buletinele au fost tipărite în baza unui contract și erau destinate respectivului bloc politic.

Ofițerii au mai stabilit că buletinele urmau a fi folosite în ziua scrutinului electoral prin instituirea unei scheme de tip „carusel” (metodă cunoscută prin introducerea unui astfel de buletin în urnă și posibilitatea de a scoate un buletin curat, pe care ulterior se va aplica ștampila, urmând rotația în continuare).

Autoritățile au sesizat Comisia Electorală Centrală cu privire la acest caz, iar instituțiile de drept continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea implicată în tentativa de fraudare a scrutinului.

Sursa: Radio Chișinău via Rador