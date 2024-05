Buletin de București: Peste o sută de conturi false de pe patru rețelele sociale îl laudă pe candidatul PNL, Sebastian Burduja/ Falșii susținători și-au pus la profile poze de pe site-uri de adulți / Conturi făcute cu AI pe Facebook, Instagram, Youtube și TikTok

„Sebastian, și tu trebuie să te odihnești, altfel te vei epuiza”, îi scrie în comentarii o anume Alexandra Ghica lui Sebastian Burduja. Doar că cea care îi poartă de grijă candidatului la Primăria București nu este un votant, ci o persoană din spatele unuia dintre cele aproape o sută de conturi false din mediul on-line, descoperite de Buletin de București, care îl laudă pe candidatul PNL la Primăria Generală pe rețelele sociale, dezvăluie Buletin de București.

La câteva minute după publicarea investigației și la câteva ore de la întrebările transmise de reporterii Buletin de București lui Sebastian Burduja, echipa de campanie a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook: ”Observ de câteva zile, împreună cu echipa mea, noua tactică practicată de susținătorii lui Nicușor Dan: „Cum să îi sabotăm pe contracandați, să pară că își cumpără susținere în online”.Pe scurt, o adunătură de troli care pune comentarii pozitive la postările mele pe rețelele sociale. Conturi false sau nu. Nici nu mă interesează. Măcar ascundeți-vă fotografiile de cover, să nu vadă lumea de unde veniți.per că nu v-ați și apucat să cumpărați și conturi false din prin Rusia sau mai știu eu de unde, ca să faceți rău. Dacă tot aveți un ban, nu îl irosiți. Și așa vă costă cam mult campania, după cum am văzut și eu și tot Bucureștiul.”

În acest caz, poza ei apare și la o rusoaică care face conținut pentru adulți pe diverse platforme online. Aproape jumătate dintre conturile false au poze furate de pe internet, care apar și la profilele unor fete din Rusia sau Ucraina.

Celelalte sunt imagini generate cu programe automate de inteligență artificială.

Buletin de București a mai descoperit că armata de troli care îl susține pe candidatul PNL activează, în total, pe patru rețele sociale: Facebook, Instagram, Youtube și TikTok.

Potrivit Ghidului de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegătorilor publicat de Autoritatea Electorală Permanentă anul acesta, „păienjenișul” de conturi false care îl promovează pe Burduja pe rețelele sociale se încadrează la categoria de „Operațiune de dezinformare”.

În realitate, însă, candidatul PNL vorbește cu trolii, dar doar cu cei care îl laudă. Atunci când o admiratoare falsă l-a rugat să nu devină ca „Nikushor Dan” și să nu mintă, el i-a zis că „Nu mă schimb pentru nimeni și nimic pe lume”.

Totodată, candidatul PNL la Primăria Generală susține activitatea trolilor care îi comentează pe pagină.

„Este aproape imposibil ca cel puțin cei care se ocupă de comunicarea în social media a candidatului să fie străini de aceste aspecte, mai ales când mesajele sau like-urile au un scop pozitiv”, a explicat pentru Buletin de București, Bogdan Manolea, directorul executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet(ApTI).

De-a lungul timpului, Sebastian Burduja s-a poziționat clar împotriva dezinformării. De exemplu, în 2023, atunci când era ministrul Digitalizării, el a declarat pentru Digi24 că „dezinformările și propaganda sunt instrumente ale noului război hibrid”.

În acest context, directorul executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet spune că „politicienii care fac astfel de acțiuni dovedesc că sunt parte a problemei dezinformării online. Deci ar trebui să refuzăm să primim lecții și soluții de la cei care contribuie la problemă”.

Tot anul trecut, Sebastian Burduja a participat la Forumul Global al Tehnologiei. Acolo, potivit unei postări pe pagina sa, „a vorbit răspicat despre importanța noilor tehnologii, necesitatea unui efort comun de combatere a campaniilor de dezinformare orchestrate dinspre Est și despre importanța inteligenței artificiale pentru consolidarea democrației”.

Într-adevăr, inteligența artificială poate fi un instrument benefic, dar poate fi și o unealtă a propagandei, aflăm dacă părăsim Facebook-ul lui Sebastian Burduja. Un exemplu sunt zecile de conturi care îl promovează pe candidatul PNL pe Youtube, Instagram și TikTok.

Din momentul în care Sebastian Burduja a început să poarte tricoul turcoaz „de campanie”, postările lui de Facebook s-au umplut de comentariii de la femei tinere:

„Esti genial, asteptam cu nerabdare sa impliniti planurile.”;

„Cred că este cel mai bun candidat pe care l-am văzut vreodată”;

„Avem nevoie de cineva cu o minte deschisă ca a Dvs., care nu se teme să spună adevărul”.

Buletin de București a descoperit că niciunul dintre conturile care au lansat aceste comentarii nu este adevărat. Într-o documentare care s-a desfășurat pe perioada câtorva zile, reporterii BdB au descoperit 41 de profile de Facebook care îl promovează pe Burduja.

Toate au fost create după un tipar cu trei ingrediente: imagini cu femei tinere și frumoase, conturi recente(fără prieteni, cu cel mult două poze) și like-uri din țări străine.

„Resursa” matrimonială

Așadar, cele 41 de conturi false au la poza de profil femei tinere și atrăgătoare. Mai mult de jumătate dintre imaginile verificate de Buletin de București se regăsesc și la alte conturi din Rusia sau Ucraina. Unele sunt luate direct de pe platforme de matrimoniale. Altele apar în dreptul unor site-uri pentru adulți.

Lyudmila și „Domnul Sebastian”

Toate conturile care îl sprijină pe candidatul PNL, cu excepția a două (care sunt și mai recente), au apărut pe Facebook în 2021. Acestea nici măcar nu încearcă să dea impresia unui cont obișnuit, pentru că nu au prieteni, au cel mult o postare și maxim două poze. Pe unele dintre imagini apar chiar inscripționări în alfabetul chirilic.

Un cont care iese în evidență este Irina Cebotari care, folosindu-se de o poză care apare și pe profilul unei rusoaice pe nume Lyudmila, îi spune „domnului Sebastian” că are susținerea ei, să meargă înainte și să nu se uite înapoi. Irina are o singură postare pe pagina ei, un video cu marea. Are 101 aprecieri, toate de la pagini cu nume vietnameze care au zero activitate.

Susținerea din Ucraina

Spre deosebire de Irina Cebotari, ceilalți troli au like-uri de la oameni din Ucraina, diverși cetățeni din mai multe zone a țării de peste graniță. Numele aprecierilor e mic, între două și 20 like-uri. Însă acest element comun neobișnuit e încă un indiciu că în spatele admiratoarelor lui Burduja ar fi, de fapt, o rețea coordonată de troli și nu conturi individuale fără nicio legătură între ele.

Burduja, „spaima” dezinformării

