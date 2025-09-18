G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bujduveanu: Sunt convins că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga…

Stelian Bujduveanu
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Bujduveanu: Sunt convins că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un canditat comun, la Primăria Generală, pentru că altfel riscăm să fragmentăm guvernarea / Alegerile trebuie făcute cât mai repede

Articole18 Sep • 92 vizualizări 1 comentariu

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat, joi, că este convins de faptul că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un canditat comun,la Primăria Generală, pentru că altfel riscă să se fragmenteze guvernarea. Bujduveanu a mai spus că alegerile trebuie făcute cât mai repede dar decizia este la guvern, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Sunt convins că o cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un canditat comun, pentru că altfel riscăm să fragmentăm guvernarea, iar cel mai important lucru astăzi pentru România este ca aceste măsuri, care nu sunt populare, dar sunt necesare, să fie implementate pentru a reuşi să echilibrăm deficitul”, a declarat primarul interimar Stelian Bujduveanu

Despre organizarea alegerilor locale în Bucureşti, în acest an, Bujduveanu a răspuns: ”Eu nu comentez, alegerile trebuie făcute cât mai repede, dar nu am factor decizional, guvernul hotărăşte. (..) Rolul nostru ca şi primărie, ca administraţie locală, este să ne facem treaba. Astăzi primăria funcţionează la parametri foarte buni, avem 50 de voturi din 55”.

Primarul interimar al Capitalei a menţionat că instituţia este pregătită pentru organizarea acestor alegeri.

”Suntem pregătiţi la orice moment ar fi, dar eu reiterez că cel mai important este în momentul de faţă ca guvernul acesta şi guvernul României să fie funcţional şi să se pună la masă cu toţii, să ajungă la un anumit oricum”, a spus Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a mai spus că nu s-a discutat la nivel de PNL niciun fel despre susţinerea unui candidat, la un moment dat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Dogioiu, despre disputele din coaliţie ce vizează afirmaţia sa despre plafonarea preţurilor: Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, vorbeşte având în spate un mandat / Prelungirea, în şedinţa din 27 iunie, tot ce se discută e în stenograme

Articole18 Sep • 80 vizualizări
0 comentarii

PSD ar fi acceptat să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala. USR va avea 13 secretari de stat, mai mulţi decât ponderea politică – SURSE

Articole17 Sep • 3.184 vizualizări
0 comentarii

DOCUMENT Cu ce date argumentează PSD susținerea plafonării la alimentele de bază: inflația la bunurile alimentare după 1 an de plafonare a ajuns la 1,1%, față de 18% înainte / Eliminarea plafonării ar duce la scăderea cu 30% a puterii de cumpărare a persoanelor cu venituri mici

Articole17 Sep • 254 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Ce treaba are guvernarea cu alegerile la nivel local? Toti fug de votul romanilor si cauta motive sa incalce legea, care stabileste clar ca alegerile se stabilesc la 3 luni de la vacantarea functiei…
    PS. Daca vrea sa nu fragmenteze guvernarea sa comaseze PSD cu PNL, USR si UDMR si sa-i spuna partidului rezultat PCR! 🙂

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.