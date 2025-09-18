Bujduveanu: Sunt convins că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un canditat comun, la Primăria Generală, pentru că altfel riscăm să fragmentăm guvernarea / Alegerile trebuie făcute cât mai repede

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat, joi, că este convins de faptul că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un canditat comun,la Primăria Generală, pentru că altfel riscă să se fragmenteze guvernarea. Bujduveanu a mai spus că alegerile trebuie făcute cât mai repede dar decizia este la guvern, transmite News.ro.

”Sunt convins că o cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un canditat comun, pentru că altfel riscăm să fragmentăm guvernarea, iar cel mai important lucru astăzi pentru România este ca aceste măsuri, care nu sunt populare, dar sunt necesare, să fie implementate pentru a reuşi să echilibrăm deficitul”, a declarat primarul interimar Stelian Bujduveanu

Despre organizarea alegerilor locale în Bucureşti, în acest an, Bujduveanu a răspuns: ”Eu nu comentez, alegerile trebuie făcute cât mai repede, dar nu am factor decizional, guvernul hotărăşte. (..) Rolul nostru ca şi primărie, ca administraţie locală, este să ne facem treaba. Astăzi primăria funcţionează la parametri foarte buni, avem 50 de voturi din 55”.

Primarul interimar al Capitalei a menţionat că instituţia este pregătită pentru organizarea acestor alegeri.

”Suntem pregătiţi la orice moment ar fi, dar eu reiterez că cel mai important este în momentul de faţă ca guvernul acesta şi guvernul României să fie funcţional şi să se pună la masă cu toţii, să ajungă la un anumit oricum”, a spus Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a mai spus că nu s-a discutat la nivel de PNL niciun fel despre susţinerea unui candidat, la un moment dat.