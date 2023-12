Buchet de legume, în loc de flori / O tânără din Vaslui face ”Buchetul grădinii”, cu legume din propria fermă / ”Dacă nu aș fi făcut agricultură, aș fi ales să mă fac florăreasă”

Anca Elena Fogoroș, o legumicultoare din județul Vaslui a găsit o metodă inedită de a promova produsele românești, dar și de-ași valorifica producția din ferma pe care a înființat-o alături de soțul ei, relatează Agrointel.

Fermiera creează buchete din legumele cultivate în propriile solarii.

”Dacă nu aș fi făcut agricultură, aș fi ales să mă fac florăreasă, să aduc zâmbete oamenilor, eram fascinată de florăria de la bloc. Ideea buchetelor a pornit inițial în septembrie 2020 de la o mămică ce a vrut să facă un cadou mai special pentru o doamnă care consumă legume cât mai naturale. Inițial am făcut un coșuleț, dar mi-am dat seama că nu încap foarte multe și le-am aranjat apoi într-un buchet. Am fost fascinată de idee și am zis să merg mai departe și am început să fac mai multe buchete, în ideea de a valorifica legumele care rămân, pentru că noi livrăm la domiciliu pachete cu legume”, a spus tânăra legumicultoare din județul Vaslui.

Prețurile unui buchet realizat din diverse legume poate să se încadreze între 70 de lei și 500 de lei, diferența o fac legumele din care este alcătuit buchetul, dar și cantitatea de legume utilizate. În funcție de complexitatea realizării buchetelor dar și de experiența căpătată, timpul alocat este de minim 20 de minute și maxim 4-5 ore.

Planul pentru viitor este de a extinde micul business cu buchete din legume, obținând chiar un spațiu de lucru și de vânzare în Bârlad. Activitățile în fermă sunt însă pe tot parcursul anului, iar familia Fogoroș nu duce lipsă de voluntari, care vin cu drag să completeze peisajul idilic.

”Avem programul ”Voluntar pentru o zi” și oamenii vin cu microbuzele, stau o zi la noi, le oferim mâncare, am legat prietenii. Anul acesta am avut colaborări cu licee din Vaslui și Bârlad, care au venit la legat, la copilit, și chiar am terminat lucrările să putem face și altceva. Micul business cu buchete este la nivel de hobby, să dăm un plus valoare legumelor care mai rămân”, a mai spus Elena Fogoroș.