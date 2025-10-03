G4Media.ro
Bruxelles-ul a convocat TikTok la o „reuniune de urgenţă” înaintea alegerilor legislative…

steag Cehia
Sursa foto Dreamstime

Bruxelles-ul a convocat TikTok la o „reuniune de urgenţă” înaintea alegerilor legislative din Cehia / Există teama unei posibile „manipulări prin boți” a alegătorilor

Comisia Europeană a convocat joi platforma chineză TikTok la o „reuniune de urgenţă”, înaintea alegerilor legislative care se desfăşoară în Republica Cehă vineri şi sâmbătă, Bruxelles-ul fiind îngrijorat de posibila „manipulare prin boţi” a alegătorilor, potrivit agenţiei de știri EFE.

Conform sondajelor, coaliţia „Împreună” a actualului premier pro-european de centru-dreapta Petr Fiala riscă să piardă scrutinul în faţa mişcării ANO („Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi”) a fostului premier eurosceptic Andrej Babis, dar fără ca acesta din urmă să obţină majoritatea. Andrej Babis, un aliat al premierului ungar Viktor Orban, împreună cu care a format în Parlamentul European grupul Patrioţi pentru Europa, a promis, dacă revine la putere, oprirea ajutorului pentru Ucraina şi mai multă justiţie socială.

În acest timp, Centrul Ceh pentru Cercetarea Riscurilor Online a semnalat o activitate crescută pe TikTok, cu conţinuturi favorabile partidelor antisistem, transmite Agerpres.

Comisia Europeană a convocat TikTok „după ce a primit anumite informaţii din partea autorităţilor cehe despre unele preocupări legate de TikTok”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru politică digitală, Thomas Regnier, care a asigurat că întâlnirea a fost „productivă”.

„Aparent, autorităţile cehe sunt mulţumite că TikTok a eliminat mai mulţi boţi după întâlnirea” de joi, a adăugat purtătorul de cuvânt comunitar.

Bruxelles-ul a convocat întâlnirea „pentru a asigura că cetăţenii din Republica Cehă pot lua decizii libere şi informate înaintea votului, fără a fi manipulaţi (…) de boţi sau de algoritmi”, a susţinut acelaşi purtătorul de cuvânt, motivând că legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene obligă marile platforme online să prevină transmiterea către utilizatori a unor informaţii manipulate înainte de alegeri.

Reuniunea de joi a urmat unei mese rotunde pe care Comisia Europeană a avut-o cu principalele platforme online pe 29 august, dar de atunci nu s-a mai desfăşurat nicio reuniune de acest fel, potrivit purtătorului de cuvânt citat.

Comisia Europeană menţine deschisă investigaţia pe care a iniţiat-o anul trecut împotriva TikTok după ce Călin Georgescu a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale în România şi autorităţile au denunţat interferenţe ruseşti.

Comisia Europeană a deschis anchete separate şi împotriva platformelor Facebook, Instagram şi X, invocând „potenţiale riscuri pentru alegerile din UE”.

