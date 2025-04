LIVE BREAKING Un ofițer rus de rang înalt a fost ucis într-o explozie la Moscova / General-locotenentul Iaroslav Moskalik era comandantul adjunct al Direcției principale de operațiuni a Statului Major al forțelor armate ruse

Posturile de știri rusești raportează că un ofițer militar rus de rang înalt a fost ucis după ce o mașină a explodat astăzi la Moscova, transmite Sky News. Victima, general-locotenentul Iaroslav Moskalik, era comandantul adjunct al Direcției principale de operațiuni a Statului Major al forțelor armate ruse

Potrivit canalelor Telegram Mash și Shot, incidentul a avut loc în zona Balașika din capitală.

Ora 13:33 Momentul în care mașină-capcană a explodat, surprins de o cameră de filmat

Another Russian General assassinated in Moscow via car bomb. The war is only going to become more and more asymmetrical with time. pic.twitter.com/qemmLN8G9v

🔥Major General Yaroslav Moskalyk, has been liquidated in the Moscow region

He was a Deputy Chief of the Main Operational Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces.

His car was blown up with an IED planted inside, next to gas cylinder equipment, and activated… pic.twitter.com/mjHcaxzbPW

— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) April 25, 2025