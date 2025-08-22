Ministrul olandez de externe a demisionat, după ce guvernul său a respins sancţiunile contra Israelului

Ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri, după ce nu a reuşit la ultima şedinţă de guvern să obţină impunerea de sancţiuni împotriva Israelului pentru războiul din Fâşia Gaza şi situaţia umanitară gravă a populaţiei palestiniene din această enclavă, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Constat că nu sunt în măsură să iau măsuri suplimentare semnificative” pentru a pune presiune asupra Israelului, a declarat ministrul Caspar Veldkamp după şedinţa de guvern.

El anunţase joi că doreşte să ia măsuri suplimentare împotriva Israelului, după ce luna trecută i-a declarat indezirabili în Ţările de Jos (Olanda) pe miniştrii israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich.

De asemenea, Olanda s-a numărat printre cele 21 de ţări care au semnat joi o declaraţie comună în care au denunţat aprobarea de către Israel a unui proiect major de colonizare în Cisiordania drept o acţiune „inacceptabilă şi contrară dreptului internaţional”.

Ministrul olandez de externe a declarat că măsurile pe care le-a propus au fost „discutate serios”, dar au fost respinse de guvern.

Oricum demisionar după căderea pe 3 iunie a guvernului rămas interimar, Caspar Veldkamp a decis să se retragă de acum din executiv, motivând că nu mai are „suficientă încredere în capacitatea sa de a acţiona ca ministru de externe”. ONU a declarat oficial vineri stare de foamete în Fâşia Gaza, după ce experţii organizaţiei au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situaţie umanitară „catastrofală” în urma ofensivei militare israeliene.