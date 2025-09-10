BREAKING: SUA promit să apere teritoriul NATO după incursiunea dronelor Rusiei în Polonia

Statele Unite și-aau reafirmat miercuri angajamentul față de aliații din NATO după ce, în cursul nopții, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia.

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a declarat într-un comunicat oficial că Washingtonul este pregătit să apere „fiecare centimetru de teritoriu NATO”, subliniind solidaritatea Statelor Unite cu statele membre ale alianței”.

Mesajul vine ca un semnal de reasigurare pentru țările europene membre NATO, după ce declarațiile repetate ale fostului președinte Donald Trump au pus sub semnul întrebării angajamentul american față de apărarea colectivă.

”We stand by our NATO Allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory”, a scris ambasadorul SUA la NATO.

Reacția oficialului american vine după ce forțele armate poloneze au anunțat că cel puțin 19 drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise.

Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în războiul din Ucraina când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian.

Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.