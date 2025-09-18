BREAKING Șefi noi la Vamă numiți de premierul Bolojan. Cine sunt președintele Alexandru Bogdan Bălan și vicepreședintele Mihai Savin

Premierul Ilie Bolojan i-a demis joi pe șefii Autorității Vamale Române, președintele Marcel Mutescu și vicepreședintele Alexandru Dudu, și i-a înlocuit cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial. Propunerile de demitere și de numire în funcții au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit deciziilor citate.

Alexandru Bogdan Bălan (40 de ani), noul președinte al Autorității Vamale Române, a fost promovat din funcția de inspector vamal superior la Vama Bistrița-Năsăud, unde lucra din 2024, potrivit unui CV oficial furnizat de guvern.

Anterior, el a fost inspector vamal superior la Biroul vamal Poșta București și la Autoritatea Vamală Română, precum și inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF. Primele sale locuri de muncă au fost în domeniul privat, consilier juridic la firma SC Centrul de Formare și Reconversie Profesională SRL și inspector de resurse umane la SC Regen Grup SRL.

Bogdan Bălan a absolvit Facultatea de Drept a Unviersității Dimitrie Cantemir din București și are o diplomă de master în Dreptul Afacerilor la Academia de Poliție din București (2008 – 2010).

Mihai Savin, noul vicepreședinte al Vămilor, a fost director adjunct al companiei Apa Nova, după care fostul primar general Gabriela Firea l-a numit director al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB).

Savin a fost audiat ca martor în 2015 în dosarul DNA care viza conducerea Apa Nova. El nu a fost pus sub acuzare.

Mihai Savin este inginer, a absolvit Tehnologia Construcţiilor de Maşini, are un master în acelaşi domeniu, dar şi în economie.