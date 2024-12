BREAKING Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken: Autoritățile române au dezvăluit un efort rusesc de amploare și bine finanțat de a influența alegerile prezidențiale

Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken a declarat joi la un summit al organizației internaționale OSCE că ”autoritățile române au dezvăluit un efort rusesc de amploare și bine finanțat de a influența alegerile prezidențiale”.

”În acest an, OSCE a participat la observarea a mai mult de zece alegeri – inclusiv recentele alegeri din Statele Unite – oferind evaluări care rămân standardul de aur pentru scrutinuri libere și corecte. În Moldova, OSCE a afirmat că scrutinul a fost bine administrat, în ciuda interferențelor rusești, iar acum autoritățile române au dezvăluit un efort rusesc – de amploare și bine finanțat – de a influența recentele alegeri prezidențiale, contrar standardelor OSCE. Între timp, în Georgia, observatorii au publicat rapoarte îngrijorătoare privind intimidarea alegătorilor și eforturile partidului de guvernământ de a înclina terenul de joc în favoarea sa”, a declarat Antony J. Blinken la summitul OSCE.

Declarația în lb. engleză în original: ”This year, the OSCE observed more than a dozen elections – including the recent United States election – delivering assessments that remain the gold standard for free and fair contests. In Moldova, the OSCE affirmed a well-administered runoff despite Russian interference, and now Romanian authorities are uncovering a Russian effort – large in scale and well-funded – to influence the recent presidential election, contrary to OSCE standards. Meanwhile in Georgia, observers shed light on troubling reports of voter intimidation and efforts by the ruling party to tilt the playing field in its favor”.

Reamintim că Departamentul de Stat al SUA a transmis, joi dimineață, un comunicat prin purtătorul de cuvânt Matthew Miller, prin care își arată ”îngrijorarea” față de informațiile din documentele Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), declasificate miercuri de președintele Klaus Iohannis.

Serviciile de informații românești vorbesc în raportul CSAT de atacuri cibernetice și implicarea Rusiei în influențarea primului tur prezidențial din 24 noiembrie, atunci când a ajuns în turul doi, de pe primul loc, candidatul pro-rus cu discurs legionar Călin Georgescu, un candidat-surpriză propulsat printr-o strategie TikTok și complet necunoscut pentru cel puțin jumătate din societate.

Departamentul de stat își exprimă îngrijorarea privind această influență a Rusiei și transmit că datele menționate în raport ar trebui să fie ”investigate pe deplin” pentru a garanta integritatea celui de-al doilea scrutin prezidențial, din 8 decembrie.

Departamentul de Stat transmite și că orice astfel de schimbare ar afecta relațiile româno-americane și cooperarea în domeniul securității, iar o eventuală restricționare a investițiilor străine (retorica lui Călin Georgescu în campania electorală, care a vorbit și de naționalizarea companiilor, n.red.) ar descuraja companiile americane să continuie investițiile în România.