G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Plahotniuc va fi extrădat în Moldova, afirmă procuratura generală / Acesta…

Vlad Plahotniuc / Facebook
sursa foto: Facebook / Vlad Plahotniuc

BREAKING Plahotniuc va fi extrădat în Moldova, afirmă procuratura generală / Acesta ar urma să fie adus în data de 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare (surse)

Articole19 Sep 0 comentarii

Procuratura Generală din Moldova a confirmat vineri, 19 septembrie, că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat, scrie Ziarul de Gardă. Informația vine în condițiile în care, ieri, o sursă juridică greacă declarase pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că Ministerul Justiției din Grecia a suspendat extrădarea oligarhului moldovean fugar Vladimir Plahotniuc, deoarece acesta este anchetat și de România pentru falsificare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată

În urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, pe 18 septembrie 2025, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind suspendarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și reluată procedura de predare a extrădatului”, a scris PG într-un comunicat.

Astfel, urmează să fie stabilită, de comun acord cu autoritățile elene, modalitatea și termenii de predare a lui Plahotniuc.

„Procuratura va continua să întreprindă toate demersurile legale necesare pentru ca procedura de extrădare să fie dusă la bun sfârșit, în conformitate cu normele internaționale și legislația națională”, a mai menționat PG.

Potrivit surselor ZdG, acesta urmează să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior.

Și Alexandru Cernei, procurorul care gestionează unul dintre dosarele lui Plahotniuc a confirmat oficial că procesul de extrădare în privința lui Plahotniuc a fost reluat.

Declarația a fost făcută în timpul ședinței de judecată prin care se cere examinarea separată a dosarului în care Plahotniuc este învinuit  de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor de cele ale bancherilor.

Decizia de revocare a suspendării a fost luată a doua zi după ce autoritățile de la Chișinău au cerut explicații pe marginea motivelor pentru care procesul fusese suspendat.

Față de inculpatul Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. După ce va fi adus în R. Moldova, Plahotniuc urmează să fie plasat în Penitenciarul nr. 13.

Căutat de mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău, Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, pe 22 iulie, alături de Constantin Țuțu, în timp ce încerca să plece spre Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Motivele invocate de Federația Rusă pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: ar fi comandat omorul lui Renato Usatîi

Articole24 Iul 2025
1 comentariu

Ultima oră! Rusia a emis mandat de arest prin Interpol pe numele lui Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia, și vrea să-i ceară extrădarea

Articole23 Iul 2025
3 comentarii
Vlad Plahotniuc
Sursa Foto: Facebook

Ambasadorul american în R. Moldova spune că Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat, inclusiv din SUA, în cazul unui dosar penal

Articole29 Iun 2019
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.