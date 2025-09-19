BREAKING Plahotniuc va fi extrădat în Moldova, afirmă procuratura generală / Acesta ar urma să fie adus în data de 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare (surse)

Procuratura Generală din Moldova a confirmat vineri, 19 septembrie, că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat, scrie Ziarul de Gardă. Informația vine în condițiile în care, ieri, o sursă juridică greacă declarase pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că Ministerul Justiției din Grecia a suspendat extrădarea oligarhului moldovean fugar Vladimir Plahotniuc, deoarece acesta este anchetat și de România pentru falsificare.

„Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată

În urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, pe 18 septembrie 2025, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind suspendarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și reluată procedura de predare a extrădatului”, a scris PG într-un comunicat.

Astfel, urmează să fie stabilită, de comun acord cu autoritățile elene, modalitatea și termenii de predare a lui Plahotniuc.

„Procuratura va continua să întreprindă toate demersurile legale necesare pentru ca procedura de extrădare să fie dusă la bun sfârșit, în conformitate cu normele internaționale și legislația națională”, a mai menționat PG.

Potrivit surselor ZdG, acesta urmează să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior.

Și Alexandru Cernei, procurorul care gestionează unul dintre dosarele lui Plahotniuc a confirmat oficial că procesul de extrădare în privința lui Plahotniuc a fost reluat.

Declarația a fost făcută în timpul ședinței de judecată prin care se cere examinarea separată a dosarului în care Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor de cele ale bancherilor.

Decizia de revocare a suspendării a fost luată a doua zi după ce autoritățile de la Chișinău au cerut explicații pe marginea motivelor pentru care procesul fusese suspendat.

Față de inculpatul Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. După ce va fi adus în R. Moldova, Plahotniuc urmează să fie plasat în Penitenciarul nr. 13.

Căutat de mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău, Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, pe 22 iulie, alături de Constantin Țuțu, în timp ce încerca să plece spre Dubai, Emiratele Arabe Unite.