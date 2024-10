LIVE BREAKING Patru morți și 14 răniți în urma unui “atac terorist”  la Ankara / Doi teroriști se află în clădire / Atacul a vizat Turkish Aerospace Industries, una dintre cele mai importante companii de apărare din țară

O explozie uriașă în fața sediului Turkish Aerospace Industries (TAI), în apropiere de Ankara, s-a soldat cu un număr de „morți și răniți”, a declarat miercuri ministrul turc de interne, afirmând că este vorba de un „atac terorist”. Potrivit celui mai recent bilanț, în urma atacului au murit patru persoane și alte 14 au fost rănite.

„Un atac terorist a fost efectuat împotriva Turkish Aerospace Industries… Din nefericire, avem martiri și răniți”, a scris Ali Yerlikaya pe X, după ce presa locală a raportat o explozie și schimburi de focuri în fața amplasamentului situat la aproximativ 40 de kilometri (25 de mile) de Ankara. TAI este una dintre cele mai importante companii de apărare și aviație din Turcia. Printre alte proiecte, aceasta produce KAAN, primul avion de luptă al țării.

UPDATE 18:50 Președintele Recep Tayyip Erdoğan, aflat în Kazan, unde participă la summitul BRICS, a declarat: „Avem 4 martiri și 14 răniți. Condamn acest atac terorist odios și mă rog lui Dumnezeu să aibă milă de martirii noștri”.

UPDATE 18:23 Șeful NATO, Mark Rutte, a oferit sprijinul alianței Turciei într-o convorbire telefonică cu președintele Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP.

„Tocmai am vorbit cu (președintele) Erdogan despre atacul terorist din Ankara. Mesajul meu a fost clar: NATO este alături de Turkiye”, a scris Rutte pe X, folosind numele oficial turc al țării.

UPDATE 18:00 „Doi teroriști au fost neutralizați în atacul terorist care a vizat instalațiile Turkish Aerospace Industries Inc. Din păcate, avem 3 martiri și 14 răniți în atac, a declarat ministrul de Interne Ali Yerlikaya, citat de Hurriyet.

UPDATE 17:20 CNN TURK transmite că „incidentul este încă în desfășurare” și că “2 teroriști sunt în interior”. Există posibilitatea unei luări de ostatici, potrivit sursei citate.

UPDATE 17:14 Noi imagini cu atacatorii au apărut pe rețelele sociale

UPDATE 16:59 Ministrul justiției a declarat: „Biroul procurorului șef din Ankara a lansat o anchetă cu privire la atacul terorist perfid, iar un procuror șef adjunct și opt procurori au fost desemnați” pentru a se ocupa de acest dosar.



UPDATE 16:54 Momentul în care un terorist a intrat în clădire a fost surprins de o cameră de luat vederi:



UPDATE 16:50 Potrivit celor mai recente informații, unii teroriști care au efectuat atacul au intrat în clădire și conflictul a continuat în interior, iar la ora actuală nu este clar dacă conflictul s-a încheiat sau nu. Conform primelor informații, se pare că există 2 morți.

❯ #Ankara | 2 people carried out the attack, one of them blew himself up, and the other clashed with security forces.

Gunfire ongoing.

