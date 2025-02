BREAKING Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și cei trei frați Poștoacă, arestați preventiv 30 de zile în dosarul Nordis de la DIICOT / Arest la domiciliu și control judiciar pentru ceilalți inculpați / Decizia nu este definitivă, dar este executorie / Vicol spune că n-a făcut niciun denunț, dar că ”și-a ales prietenii greșit”: Cu ce să-l denunț pe Ciolacu?

Ora estimata: 15:30

Complet: S 2 C2 DL

Tip solutie: admite cererea

Solutia pe scurt: îNCHEIERE F/DL.În baza art. 226 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate cu privire la inculpaţii POŞTOACĂ GHEORGHE EMANUEL, POŞTOACĂ FLORIN ALEXANDRU, POŞTOACĂ NICOLAE CRISTIAN, CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN şi VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA. În baza art. 226 C.pr.pen., art. 202 alin. 1 şi art. 223 alin.2 C.pr.pen. dispune arestarea preventivă a inculpaţilor POŞTOACĂ GHEORGHE EMANUEL, POŞTOACĂ FLORIN ALEXANDRU, POŞTOACĂ NICOLAE CRISTIAN, CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN şi VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.02.2025 până la data de 06.03.2025, inclusiv. În baza art. 230 C.pr.pen., dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă pentru inculpaţii Poştoacă Gheorghe Emanuel, Poştoacă Florin Alexandru, Poştoacă Nicolae Cristian, Ciorbă Vladimir Răzvan şi Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina. În baza art.227 C.pr.pen. respinge propunerea de arestare preventivă cu privire la inculpaţii RĂILEANU SANDA, OPREA OANA CLAUDIA, ŞAITOŞ BOGDAN ADALBERT, MATEI CRISTIAN ANDREI, VASILE GABRIELA ALINA şi IVAN GEORGE MARIAN. În baza art. 227 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. d C.pr.pen. şi art. 218 C.pr.pen. dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpaţii RĂILEANU SANDA, OPREA OANA CLAUDIA şi ŞAITOŞ BOGDAN ADALBERT pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.02.2025 până la data de 06.03.2025, inclusiv. În temeiul art. 221 C.pr.pen. impune inculpatei RĂILEANU SANDA obligaţia de a nu părăsi imobilul din comuna Bragadiru, str.Gloriei nr.9-11 D, ap.20, jud.Ilfov, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 2 C.pr.pen., instituie în sarcina inculpatei Răileanu Sanda, următoarele obligaţii pe durata arestului la domiciliu: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; b) să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi şi cu martorii din dosar direct sau indirect, pe nici o cale. În baza art. 221 alin. 9 C. pr. pen. desemnează Secţia de Poliţie Bragadiru să supravegheze executarea măsurii dispuse. În temeiul art. 221 alin. 4 C.pr.pen atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În temeiul art. 221 C.pr.pen. impune inculpatei OPREA OANA CLAUDIA obligaţia de a nu părăsi imobilul din Municipiul Bistriţa, str.Râului nr.16A, jud.Bistriţa Năsăud, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 2 C.pr.pen. instituie în sarcina inculpatei Oprea Oana Claudia următoarele obligaţii pe durata arestului la domiciliu: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; b) să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi şi cu martorii din dosar direct sau indirect, pe nici o cale. În baza art. 221 alin. 9 C. pr. pen. a desemnat Poliţia Municipiului Bistriţa să supravegheze executarea măsurii dispuse. În temeiul art. 221 alin. 4 C.pr.pen atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În temeiul art. 221 C.pr.pen. impune inculpatului ŞAITOŞ BOGDAN ADALBERT obligaţia de a nu părăsi imobilul din Bucureşti, Sector 1, Bvd. Mircea Eliade, nr.16B, bl.T1, et.2, ap.2.7, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 2 C.pr.pen., instituie în sarcina inculpatului Şaitoş Bogdan Adalbert, următoarele obligaţii pe durata arestului la domiciliu: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; b) să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi şi cu martorii din dosar direct sau indirect, pe nici o cale. În baza art. 221 alin. 9 C. pr. pen. desemnează Poliţia Sectorului 1 Bucureşti să supravegheze executarea măsurii dispuse. În temeiul art. 221 alin. 4 C.pr.pen atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza 242 alin.2 C.pr.pen. dispune luarea faţă de inculpaţii MATEI CRISTIAN ANDREI, VASILE GABRIELA ALINA şi IVAN GEORGE MARIAN a măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05.02.2025 şi până la data de 05.04.2025, inclusiv. În baza art. 215 alin. 1 C.pr.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, impune inculpaţilor MATEI CRISTIAN ANDREI, VASILE GABRIELA ALINA şi IVAN GEORGE MARIAN respectarea următoarelor obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la sec?ia de poli?ie în raza căreia locuiesc, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi. În baza art. 215 alin. 2 lit.a C.proc.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, impune inculpaţilor să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar. În baza art. 215 alin. 3 C.pr.pen. atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurilor şi a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 215 alin. 4 C.pr.pen. supravegherea respectării de către inculpaţi a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de către organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază aceştia, în condiţiile legii. Constată că toţi inculpaţii au fost reţinuţi 24 de ore, de la data de 03.02.2025 la 04.02.2025. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare sau de la comunicare, după caz. Pronunţată în camera de consiliu azi, 05.02.2025.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 05.02.2025