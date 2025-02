DIICOT: Membrii grupării Nordis îi cereau opinia fostului șef ANAF Sorin Blejnar în relația cu autoritățile fiscale / Blejnar a fost condamnat definitiv pentru o șpagă de 12,5 milioane de lei când era șeful Fiscului / Într-un alt dosar, e acuzat că a luat mită cu un fost șef al Vămilor

Membrii grupării Nordis îi cereau opinia lui fostului șef al Fiscului Sorin Blejnar în relația acestora cu autoritățile fiscale, se arată în referatul cu propunere de arestare al DIICOT, de peste 500 de pagini, consultat de G4Media.

Relația cu gruparea Nordis

Într-una din stenogramele referatului DIICOT, într-o discuție din 13 decembrie 2024 apare numele lui Sorin Blejnar, fostul șef al Fiscului, condamnat definitiv pentru o șpagă de 12,5 milioane de lei pe care a luat-o, spun magistrații, când era șeful Fiscului.

Reprezentanții Nordis se consultau cu Blejnar în privința punctelor de vedere pe care urmau să le trimită autorităților fiscale, sub formă de contestații la diferite concluzii ale instituțiilor, notează procurorii în referat. Aceștia mai arată și că punctele de vedere primeau validarea de facto de la Laura Vicol, deși aceasta nu avea nicio calitate în firmele Nordis și niciun raport contractual cu acestea:

(…)

PÎRVAN MARY ELSA: Știți cu cine vorbeam la telefon de nu puteam să vă răspund?

RĂILEANU SANDA: Cu cine?

PÎRVAN MARY ELSA: Cu domnul Blejnar.

RĂILEANU SANDA: Aoleu.

PÎRVAN MARY ELSA: Care mi-a zis, felicitări, că a citit… (n.l. neinteligibil)… meu și că… nu i-a spus nimeni cine l-a scris, dar și-a închipuit că numai eu puteam fi.

RĂILEANU SANDA: Da?

PÎRVAN MARY ELSA: Da, și a zis că e genial ce am scris acolo, că așa e, am dreptate cu tot.

RĂILEANU SANDA: Cu tot… și doamna Laura Vicol a spus că este perfect, mai mult de atât nu se putea. Sunteți minunată doamna Pîrvan.

PÎRVAN MARY ELSA: Ca să înțelegi că nu e ușor, că asta am stat și am dezbătut cu domnul Blejnar și am zis domnule nu e în regulă să se procedeze așa. N-o să ia nimeni nicio măsură, astea sunt abuzuri unul după altul.

RĂILEANU SANDA: Mda.

PÎRVAN MARY ELSA: Eu n-am niciun fel de implicare, nu mă interesează nici persoana, nici suma, nici influența politică, eu sunt un tehnician și când văd mizerii din astea normal că mă enervez.

RĂILEANU SANDA: Mda.

PÎRVAN MARY ELSA: Zic sper că n-am fost prea acidă, e zice ați fost prin câteva locuri, ei poate se trezesc.

(…)

Cine e Sorin Blejnar

În primul dosar de corupție Blejnar a fost condamnat definitiv pentru o șpagă de 12,5 milioane de lei pe care a luat-o când conducea ANAF. Într-un alt dosar, Blejnar e acuzat că a luat mită cu un fost șef al Vămilor. A fost achitat în primă instanță.

Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, în mai 2019, pe Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF în guvernarea PDL, la 5 ani de închisoare, după ce, în primă instanță, Blejnar fusese condamnat la 6 ani de închisoare.

Blejnar a fost trimis în judecată în decembrie 2016 de DNA Ploiești pentru săvârșirea unei fapte de trafic de influență. Mai precis, procurorii DNA l-au acuzat pe Blejnar că în 2011 ar fi primit mită 12,5 milioane de lei de la un om de afaceri, administratorul firmei Romsys, pentru atribuirea unor contracte cu Fiscul. Ar fi vorba de un comision de 20% din valoarea contractului atribuit de ANAF.

Potrivit procurorilor, Blejnar a folosit cinci firme fantomă pentru a scoate din bancă banii primiți mită. Cercetat în același dosar, Dan Stroe, directorul de achiziții la acel moment în ANAF, și-a recunoscut faptele și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

În al doilea dosar cu acuzații de corupție, Curtea de Apel București i-a achitat, în 2023, în primă instanță, pe Sorin Blejnar și pe fostul șef al Vămilor, Viorel Comăniță, care sunt acuzați de procurori că ar fi sprijinit gruparea evazionistă a lui Radu Nemeș pentru 2 milioane de euro, potrivit portalului CAB. Magistrații au decis achitarea celor doi după ce tot Curtea de Apel eliminase din dosar probele strânse de SRI prin mandate de siguranță națională.

În august 2019, procurorii DNA i-a trimis în judecată pe Blejnar și șeful Vămilor Viorel Comăniţă sub acuzația că ar fi primit mită 2 milioane de euro ca să protejeze gruparea evazionistă a lui Radu Nemeș, românul extrădat din SUA după ce federalii americani i-au găsit un bunker plin cu o comoară pe care nu o putea justifica.

În aprilie 2019, Nemeş a fost condamnat definitiv la 7 ani şi jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală de peste 57 de milioane de euro, prin neplata accizei pentru 90.000 de tone motorină. În schimb, soţia lui, Diana, a fost achitată de Înalta Curte, deşi la Curtea de apel Bucureşti primise 7 ani de detenţie. Astfel, procurorii au bătut palma cu o ”cârtiță” din gruparea lui Nemeș și au folosit probe ADN, deși e vorba de un dosar de corupție, nu de omor.

În dosar se fac mențiuni și cu privire la un împrumut acordat de Codruț Marta lui Dragoș Dobrescu, unul dintre membrii grupului de la Monaco, și la partidele de vânătoare la care participau Dragoș Dobrescu, Elan Schwartzenberg, Codruț Marta, Sorin Blejnar și Sorin Florea. Se precizează și că Marta avea o locuință la Monaco. Vezi toate detaliile aici.

știre în curs de actualizare

Context

Procurorii Antimafia o acuză pe Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, susținută de PSD, că ar fi contribuit la delapidarea a 49 milioane de lei în tranzacțiile imobiliare ale Nordis, conform ordonanței de reținere pentru 24 de ore, emisă luni de DIICOT și consultată de G4Media. Citește detalii aici.

Procurorii DIICOT o acuză pe Laura Vicol de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și spălare de bani în formă continuată, conform comunicatului instituției de luni seară.

Procurorii DIICOT au cerut, marți, arestarea pentru 30 de zile a Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă și a altor 9 inculpați, în dosarul Nordis. Judecătorii sunt așteptați să ia o decizie începând cu ora 16:00. Decizia nu va fi definitivă și va putea fi contestată de DIICOT și/sau inculpați.

Procurorii DIICOT acuză constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi delapidat aproape 200 de milioane de euro din banii clienților. Alte acuzații sunt de spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor. Citește detalii aici.

Alături de Vicol și Ciorbă au mai fost reținuți și alți 9 inculpați, iar procurorii au cerut pentru toți arestarea preventivă pentru 30 de zile.

DIICOT a făcut luni 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis și au ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), conform unui comunicat al instituției.

Șefa Comisiei Juridice susținută de PSD

Fosta deputată PSD Laura Vicol a fost votată, în noiembrie 2021, în funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților cu 16 voturi pentru și 1 împotrivă: Vicol a fost votată de parlamentarii PNL, PSD și UDMR, singurul vot împotrivă fiind al USR.

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, audiat de asemenea la DIICOT, sunt finii de cununie ai ex-fugarului ofițer SRI, Daniel Dragomir, unul dintre principalii susținători ai legilor Justiției de pe vremea lui Liviu Dragnea. Dragomir a fost condamnat definitiv în România la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru corupție.

Laura Vicol, o apropiată a Elenei Udrea și Alinei Bica, a fost avocata fostei șefe DIICOT și obișnuia să fie o prezență constantă în studiourile RTV și Antena 3. A candidat în 2019 pe listele PRU, partidul fondat de fugarul Sebastian Ghiță, cu un puternic mesaj anti-european și suveranist. Laura Vicol a fost și avocata multor personaje controversate, printre care unul dintre liderii Clanului Sportivilor, dar și Nuţu şi Sile Cămătaru.

”În ce privește așa-zisele controverse privind persoana mea, vă atrag atenția că în momentul în care am intrat în barou nu am primit o listă cu persoane pe care le pot sau nu apăra. Ca avocat am obligația să apăr orice client”, a declarat Laura Vicol în 2021 pentru G4Media.ro.

Vicol și-a dat demisia de la conducerea Comisiei Juridice din Camera Deputaților, dar și din PSD, în octombrie 2024, după ce Nordis a intrat în procedură de insolvență și în contextul scandalurilor din mass-media, privind jeturile private cu politicieni PSD, despre care G4Media a scris încă din 2023, și privind apartamentele care ar fi fost vândute de mai multe ori, conform investigației Recorder.

Notarii Nordis

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fiica fostului șef al județului Prahova, Mircea Cosma (PSD), sunt notarii care au încheiat tranzacțiile imobiliare în scandalul Nordis.

G4Media a arătat cum rolul notarilor Ioana Băsescu și Andreea Cosma era să apere interesul clienților și să vegheze la corecta desfășurare a tranzacțiilor imobiliare desfășurate între Nordis și cumpărători.

Conform Camerei Notarilor Publici București (CNPB), rolul notarilor este să ceară și să acorde lămuriri părţilor asupra conţinutului actelor, astfel încât să se asigure că părțile au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele, în scopul prevenirii litigiilor.

Un notar public poate să refuze să îndeplinească orice procedură dacă un înscris are un conținut care contravine legii sau bunelor moravuri. Între atribuțiile notarilor se numără și autentificarea înscrisurilor.

Astfel, anumite acte sunt considerate valabile doar dacă sunt încheiate în formă autentificată de notarul public. Între aceste acte, valabile doar dacă sunt autentificate de un notar, tocmai pentru protecția interesului public, se numără și tranzacțiile imobiliare, după cum urmează: vânzarea, schimbul, întreținerea, partajul și ipotecile care au ca obiect imobile, donaţia mobiliară sau imobiliară, convențiile matrimoniale, declaraţia de renunţare la succesiune, declaraţia de renunţare la un drept, arată CNPB. care au ca obiect imobile, donaţia mobiliară sau imobiliară, convențiile matrimoniale, declaraţia de renunţare la succesiune, declaraţia de renunţare la un drept, arată CNPB. Citește detalii aici.

Andreea Cosma, unul dintre notarii care au girat tranzacțiile imobiliare ale Nordis, a declarat luni seară, la Antena 3, că în biroul său au fost semnate doar 59 din cele peste 2000 de promisiuni de vânzare-cumpărare și că în biroul său notarial nu a fost dublată nicio promisiune și ”nici nu se pune problema” de dublarea vreunei vânzări. Citește detalii aici.

Casa de insolvenţă CITR a explicat în buletinul procedurilor de insolvență, publicat în ianuarie 2025, cauzele pentru care Nordis Management SRL a intrat în insolvență și care sunt scenariile de reorganizare. Citește detalii pe Economedia.

Jeturile private cu premierul Ciolacu și liderii PSD

G4Media a publicat în exclusivitate, în noiembrie 2024, un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept ”gendec”) din care rezultă fără echivoc că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie 2024 în insolvență. Deși aceștia au negat cu toții inițial că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, ulterior au revenit cu diferite explicații.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni, de jurnaliști, ce punct de vedere are cu privire la audierile DIICOT în scandalul Nordis, în urma celor 65 de percheziții de luni dimineață, în România și Monaco: ”Foarte bine, înseamnă că Justiția își face treaba. N-am mai comunicat de peste 2 ani de zile (cu Laura Vicol, n.red.)”, a declarat premierul luni. Citește detalii aici.

a fost întrebat, luni, de jurnaliști, ce punct de vedere are cu privire la audierile DIICOT în scandalul Nordis, în urma celor 65 de percheziții de luni dimineață, în România și Monaco: ”Foarte bine, înseamnă că Justiția își face treaba. N-am mai comunicat de peste 2 ani de zile (cu Laura Vicol, n.red.)”, a declarat premierul luni. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, referindu-se la ancheta în cazul Nordis, că este foarte bine că se fac cercetări şi a adăugat că este un moment foarte bun ca aceia care au indicii că a încălcat legea să facă denunţuri, precizând că se referă inclusiv la familia Laurei Vicol. Citește detalii aici.

Premierul Marcel Ciolacu a publicat, chiar în ziua de Crăciun, un videoclip pe TikTok cu presupuse facturi pentru zborurile cu jeturi private pe care le-a efectuat cu una din companiile din grupul Nordis, așa cum G4Media a arătat în exclusivitate într-o serie de investigații din 2024.

Imaginile sunt neinteligibile, facturile nu sunt publicate în format lizibil. Mai mult, în presupusele facturi sunt acoperite numărul și data în care acestea au fost emise, dar și o parte din obiectul serviciului prestat, informații extrem de relevante pentru ca documentele să poată fi atestate ca fiind cele despre care premierul susține că sunt.

Nu există nici măcar o informație relevantă care să confirme că documentele prezentate de premier au legătură cu zborurile private despre care G4Media a scris și despre care Ciolacu susține că au fost plătite din banii personali.

Ciolacu spune în videoclip că a reacționat greșit pentru că la mijloc era vorba și de fiul său și credea că astfel îl protejează. Premierul Ciolacu, care a fost numit din nou în funcție de președintele Iohannis înainte de Crăciun, a subliniat că presupusele facturi pe care le afișează sunt plătite din banii personali, nu din bani publici, și și-a cerut scuze pentru reacțiile pe care le-a avut pe acest subiect.

De fapt, premierul este autorul unui lung șir de contraziceri și reveniri pe subiect, după ce inițial a negat că ar fi fost vreodată la Nisa, răspunzând astfel unei întrebări a reporterului G4Media. Citește detalii aici.