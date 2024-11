EXCLUSIV DOCUMENT Încă o ”aroganță”. Zbor cu jet privat la Madrid închiriat de Nordis. La bordul avionului: Marcel Ciolacu, protejata Sorina Stan Docuz, Alfred Simonis și soția, Sorin Grindeanu, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă / Cine este Sorina Docuz și cum au prosperat afacerile ei în ultimii ani

G4Media.ro prezintă datele din al doilea document de zbor (gendec) din care rezultă fără echivoc că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu protejata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvență la începutul lunii octombrie. La bordul avionului se mai aflau Alfred Simonis împreună cu soția, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (co-acționar Nordis).

Acest zbor la Madrid (3-5 mai 2022), al doilea din cele cinci documentate de G4Media.ro, are loc în aceeași lună și același an în care au zburat la Nisa-Monaco (27-30 mai 2022). La Nisa au zburat în aceeași formație, dar fără Sorina Stan (Docuz). Datele de naștere ale Sorinei Stan (Docuz) din documentele de zbor către Madrid coincid cu datele Sorinei Stan Docuz din actele firmelor investigate de-a lungul timpului de G4Media.ro.

G4Media.ro a dezvăluit informația încă din data de 13 noiembrie, când a scris în premieră că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simons și Laura Vicol au zburat de mai multe ori cu jetul privat iar în unele dintre acesta curse s-a aflat și Sorina Stan Docuz, apropiata premierului.

”Fac solicitări la toate companiile private să-mi spună dacă eu am zburat cu avion privat la Nisa cu Sorina Docuz. Este neadevărat total”, a declarat Marcel Ciolacu pentru G4Media.ro pe data de 13 noiembrie. Atunci Ciolacu a avut parțial dreptate: Nu a zburat la Nisa împreună cu Sorina Stan, ci la Madrid. Întrebat din nou, vineri, 22 noiembrie, de G4Media.ro care a fost scopul călătoriei la Madrid împreună cu Sorina Stan (Docuz) și ceilalți lideri PSD, Ciolacu nu a mai răspuns la întrebări.

Premierul Marcel Ciolacu se află vineri la Budapesta, unde au loc discuții între miniștrii de interne din România, Bulgaria și Austria pe tema Schengen. Ciolacu s-a întâlnit în jurul prânzului cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

Sorin Grindeanu a declarat pentru G4Media.ro, întrebat care a fost scopul vizitei și din ce bani a fost plătită: ”Privat. Am plătit din banii mei”.

Alfred Simonis a declarat pentru G4Media.ro, răspunzând la aceeași întrebare: ”Repet ce v-am spus și la întrebarea precedentă, oriunde am zburat/călătorit în regim privat, am făcut-o din fondurile mele.”

Sorina Stan Docuz nu a răspuns mesajelor G4Media.ro.

Laura Vicol nu a răspuns nici ea mesajelor G4Media.ro. Cu o zi înainte, joi, 21 noiembrie, Vicol a avut o primă postare pe rețelele de socializare de la izbucnirea scandalului Nordis (7 octombrie). Soția lui Vladimir Ciorbă, co-acționar la Nordis, a postat o fotografie pe Instagram, în care apare un mic detaliu: un microfon de tip lavalieră atârnat la bluză.

Pe 3 mai, la Madrid s-au disputat meciuri din Turneul de tenis de Master Series. La feminin au avut meciuri Emma Răducanu și Bianca Andreescu, jucătoare cu origini românești. Meciuri din cadrul turneului de la Madrid au avut loc și în zilele de 4 și 5 mai. De asemenea, Madridul a găzduit pe 4 mai 2022 meciul Real Madrid – Manchester City din semifinalele Champions League.

Trei săptămâni mai târziu, liderii PSD au participat la finala Champions League de la Paris din data de 28 Mai 2022 disputată între Real Madrid și Liverpool. Liderii PSD au zburat tot cu jetul privat Țiriac Air de la Nisa la Paris pentru finală, de unde au revenit în aceeași noapte la Nisa.

Am refăcut împreună cu colegii de la Boarding Pass detaliile zborului la Madrid din data de 3-5 Mai. Zborul TIH4C (Gulfstream 200) a decolat de la București pe data de 3 mai, la ora 16.27 și a aterizat la Madrid la ora 19.58. Jetul privat i-a adus în țară pe liderii PSD pe data de 5 mai.

G4Media.ro a publicat pe data de 18 noiembrie în exclusivitate un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept ”gendec”) din care rezultă fără echivoc că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvență. Deși aceștia au negat că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, cu toții figurează împreună cu copiii lor în așa numita”declarația generală” (gendec) a zborului din data de 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

de compania care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvență. Deși aceștia au negat că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, cu toții figurează împreună cu copiii lor în așa numita”declarația generală” (gendec) a zborului din data de pe ruta de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri seară la o emisiune electorală difuzată la Antena 3 că deplasarea în Franța cu un avion privat a fost ”un moft„ și o ”aroganță „, însă susține în continuare că a plătit-o cu propriii bani. Fără a aduce o dovadă în acest sens, Ciolacu a promis încă o dată că va prezenta chitanțele. A precizat apoi că va face asta după ce liderul PNL, Nicolae Ciucă, va demonstra cât a plătit pentru promovarea cărții sale.

„, însă susține în continuare că a plătit-o cu propriii bani. Fără a aduce o dovadă în acest sens, Ciolacu a promis încă o dată că va prezenta chitanțele. A precizat apoi că va face asta după ce liderul PNL, Nicolae Ciucă, va demonstra cât a plătit pentru promovarea cărții sale. G4Media.ro a documentat în total 5 zboruri dus-întors cu destinația Nisa efectuate în perioada martie – octombrie 2022 , dar nu în toate au fost prezenți și liderii PSD. Costurile pentru cele cinci curse se ridică la câteva zeci de mii de euro fiecare (în jur de 30.000). Sumele se dublează aproape dacă avionul face escală sau execută alte curse. G4Media.ro a realizat o parte din documentare în Franța (Nisa, Monaco) la începutul lunii septembrie, cu ajutorul unei echipe de jurnaliști francezi.

dus-întors cu destinația Nisa efectuate , dar nu în toate au fost prezenți și liderii PSD. Costurile pentru cele cinci curse se ridică la câteva zeci de mii de euro fiecare (în jur de 30.000). Sumele se dublează aproape dacă avionul face escală sau execută alte curse. În câteva din cele cinci zboruri dus-întors figurează doar numele familiei Vicol – Ciorbă. În altele apar liderii PSD Marcel Ciolacu , Sorin Grindeanu sau Alfred Simonis , împreună cu alte persoane din anturajul lor, ca Sorina Docuz sau Monica Hunyadi , numită de ministrul Grindeanu în februarie 2022 administrator provizoriu la Compania CFR Electrificare.

dus-întors figurează doar numele familiei Vicol – Ciorbă. În altele apar liderii PSD , sau , împreună cu alte persoane din anturajul lor, ca sau , numită de ministrul Grindeanu în februarie 2022 administrator provizoriu la Compania CFR Electrificare. Marcel Ciolacu a negat, pe data de 2 noiembrie, într-o emisiune la Prima TV, că ar avea o relaţie cu Sorina Docuz. El a precizat că o cunoaşte din 2016, este tot din Buzău şi a fost soţia lui Robert Negoiţă. „Am lămurit relaţia mea cu doamna Docuz. Ne cunoaştem cred că din 2016. Foarte mult timp. Este din Buzău. A fost soţia unui coleg de-al meu, Robert Negoiţă. În ce vrem să transformăm această campanie electorală, această mizerie? Am lămurit lucrurile. Cred că e suficient. E o femeie care are doi copii mici. Eu sunt o vulnerabilitate pentru familia mea, pentru cei care mă cunosc. Lucrurile astea trebuie să înceteze la un moment dat. De ce fac eu rău unor oameni?”, a declarat Marcel Ciolacu la Prima TV, potrivit News.ro. El a negat că ar fi fost vizitat vreodată acasă de Sorina Docuz și spune că nu poate fi șantajat în această privință.

Cine este Sorina Docuz

Sorina Stan Docuz (33 de ani) provine din comuna Racovițeni, județul Buzău. Fostă Miss Buzău, a fost soția primarului sector 3, Robert Negoiță, de care a divorțat în 2016. Au un copil împreună. A fost căsătorită pentru scurt timp cu un om de afaceri din Giurgiu, Mădălin Stan. Și cu el are un copil.

Sorina Stan Docuz s-a remarcat prin succesul în afaceri după ce a intrat în anturajul liderului PSD, Marcel Ciolacu.

Pe 11 iunie 2020, un fotomodel pe nume Roxana Ilie, cea mai bună prietenă a Sorinei Stan Docuz, a preluat 50% din părțile sociale ale unei firme cu activitate modică din Buzău, deținută de o prietenă a familiei Docuz, i-a schimbat numele în Look Outdoor, iar obiectul de activitate în ”agenție de publicitate”.

În decurs de șase luni, cifra de afaceri a firmei a crescut de 835 de ori față de anul anterior, majoritatea banilor provenind, după cum a dezvăluit o sursă din interiorul PSD pentru G4Media.ro din mai multe contracte primite de la PSD-ul condus de Marcel Ciolacu (2020 a fost an electoral), contracte finanțate de partid din contul primit de la bugetul de stat pentru ”servicii de presă și propagandă”.

În octombrie 2022, G4Media.ro a dezvăluit că Roxana Ilie (34 de ani), administrator al firmei Look Outdoor SRL, societate despre care G4Media.ro a dezvăluit, luna trecută, că are contracte pentru servicii de presă și propagandă cu PSD, a fost angajată, recent, la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), instituție aflată sub controlul aceluiași partid. ANRE este condusă se Dumitru Chiriță. Surse din mediul politic susțin că Ilie este o apropiată a vicepremierului PSD Sorin Grindeanu și prietenă cu deputata PSD Laura Vicol.

Alte firme apropiate sau controlate prin interpuși de Sorina Docuz au fost implicate în diverse afaceri importante în ultimii ani.

G4Media.ro a dezvăluit în noiembrie 2023 că un contract cadru de 133 de milioane de lei scos la licitație de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, era pe punctul de a fi semnat cu o firmă din Buzău cu cifre de afaceri 0 între 2014 și 2021, după ce a fost câștigat într-o procedură de atribuire cu multe semne de întrebare.

Pentru îndeplinirea unei condiții-cheie de participare, firma Gab Pavolux din Buzău avea ca terț susținător o firmă din domeniul construcțiilor al cărei patron și soția lui au fost finanțatori PSD în mandatul actualului președinte al formațiunii, premierul Marcel Ciolacu. Mai multe documente și indicii descoperite de G4Media.ro au dezvăluit faptul că în spatele micii firme care țintește banii de la Sectorul 3 s-ar afla membri a două familii – Docuz și Arghir –, apropiate de actualul primar al Sectorului 3 și de președintele PSD, Marcel Ciolacu.

După dezvăluirile G4Media.ro, afacerea a căzut. Societatea Gab Pavolux SRL nu și-a mai prelungit valabilitatea ofertei pe care a depus-o la o licitație în valoare de 27 de milioane de euro organizată de Primăria Sectorului 3, urmând să fie descalificată.

Direcția Națională Anticorupție a deschis dosar penal în cazul licitației de 27 de milioane de euro de la Sectorul 3, condus de Robert Negoiță, contract atribuit unei companii din anturajul Sorinei Docuz, fosta soție a primarului și o apropiată a premierului Marcel Ciolacu. Procurorul șef DNA, Marius Voineag, a declarat, în luna februarie, într-un interviu pentru G4Media.ro, că dosarul a fost înregistrat la începutul anului și că procurorul s-a autosesizat din presă, la fel ca în dosarul vaccinurilor. Voineag nu a oferit alte detalii referitoare la persoanele vizate de anchetă, motivând că este vorba de un dosar în lucru.

O altă afacere controlată de Sorina Docuz a fost dezvăluită de G4Media.ro în 27 august 2024: panouri publicitare la Universitate pe schelele firmei Erbașu, abonată la contracte cu statul.

Anul trecut, Best Digital Kit, o societate controlată de Sorina Stan Docuz prin intermediul unor interpuși, a primit din partea firmei Construcții Erbașu, pentru o perioadă de trei ani, dreptul de a amplasa două mesh-uri publicitare pe o clădire în renovare a Universității București situată în plin centrul Capitalei la kilometrul zero.

Societatea Erbașu repară imobilul în baza unui contract de 317 milioane de lei atribuit de Compania Națională de Investiții, o firmă de stat din subordinea Ministerului Dezvoltării. Recent, Erbașu a semnat alte contracte mari din fonduri publice. O sursă din piață a declarat pentru G4Media.ro că ”Toată lumea din breaslă știe că mesh-urile sunt afacerea Sorinei Stan Docuz”. Aceasta nu a răspuns întrebărilor G4Media.ro pe marginea acestei afaceri. Patronul Erbașu a negat orice legătură între contractele firmei sale cu instituții publice și contractul pentru mesh-urile de la Universitate.

O documentare ulterioară G4Media.ro a arătat că Sorina Stan Docuz se află în centrul unei întregi rețele de oameni care provin din comuna Racovițeni, județul Buzău, locul unde a copilărit și de unde provin părinții ei. De-a lungul timpului, firme controlate sau înființate de aceste personaje au primit contracte de la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță, fostul soț al Sorinei. La fel stau lucrurile și pentru Best Digital Kit: imediat după preluarea formală de către Robert Alexandru Gheorghe, societatea a semnat câteva contracte cu firme ale Primăriei Sectorului 3.

Context

Deputata Laura Vicol a fost votată în data de 25 noiembrie 2021 în funcția de președinte al Comisie Juridice din Camera Deputaților, cu câteva luni înainte de a zbura cu jetul privat împreună cu liderii PSD în destinații de lux. Vicol a demisionat din funcție pe data de 8 octombrie 2024, a doua zi după ce Nordis, firma soțului ei, Vladimir Ciorbă, a intrat în procedură de insolvență.

În ziua pronunțării deciziei de intrare în insolvență de către un judecător sindic de la Tribunalul București, Recorder a publicat o investigație din care rezultă că Nordis ar fi vândut apartamente de mai multe ori unor clienți diferiți. Dacă pe 7 octombrie pe lista creditorilor se aflau circa 80 de persoane fizice și juridice, până în dimineața zilei de 21 noiembrie cifra a depășit la 1.200.

La începutul acestei săptămâni, alte două societăți din grup au cerut și le-a fost aprobată o măsură similară. Tot la instanță a fost depusă, recent, o acțiune de înființare a Asociației Clienților Nordis, cel mai probabil menită să-i reprezinte pe cei care nu și-au recuperat banii din tranzacțiile încheiate cu firmele Nordis.

