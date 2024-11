Ciolacu despre zborul cu avionul privat: ”Am vrut să avem și noi o aroganță” / ”E cineva care nu a vrut o dată să-și facă un moft?” / Nu a prezentat nicio chitanță prin care să dovedească plata zborului / ”N-am venit de la mănăstire în politică, aș fi ipocrit să spun altceva”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri seară la o emisiune electorală difuzată la Antena 3 că deplasarea în Franța cu un avion privat a fost ”un moft„ și o ”aroganță„, însă susține în continuare că a plătit-o cu propriii bani. Fără a aduce o dovadă în acest sens, Ciolacu a promis încă o dată că va aduce chitanțele. A precizat apoi că va face asta după ce liderul PNL, Nicolae Ciucă, va demonstra cât a plătit pentru promovarea cărții sale.

”Ne-am dorit amândoi să mergem la o cursă de Formula 1. Și nici nu i-a plăcut”, a spus Ciolacu, vorbind despre deplasarea în Franța făcută alături de fiul său.

”Este cineva care se uită la noi și care nu a vrut o dată să-și facă un moft? Care nu a avut o dorință să-l alinte pe copilul lui său, să-i facă ceva mai extraordinar? Poate copilului nici nu i-a plăcut acest lucru. (…) Păi am fost și cu avion de linie și cu…”

El a comparat deplasarea cu avionul privat cu alte capricii pe care le-ar putea urma în viață un adolescent.

”Încerci să-i oferi copilului oportunitățile, pentru ca pe urmă să ia singur deciziile. Aceeași abordare o am acum și cu cei dependenți de droguri, să nu cadă în capcana dealerilor”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a spus că a făcut deplasarea cu propriii bani, însă fără a aduce vreo dovadă în acest sens.

”Aici e vorba de bani privați. Acum Nordis e în faliment. Dar acum 3 ani nu era în faliment, nu înjura nimeni această companie. (…) A promovat doamna Vicol în parlament vreo lege, cu colegii din PSD, să aducă favoruri? Am verificat toate actele validate de doamna Vicol, nu există așa ceva” a mai spus premierul.

Marcel Ciolacu susține că nu e bogat, iar după partaj nu are nici mașină și niciun imobil.

”Au mers la lucrurile personale și private. Eu nu am nici mașină, iar după partaj am rămas cu 64 de metri corp de casă, în care locuiește fratele meu. Nu am o problemă, nu suntem o familie care a plătit mai mult decât își poate permite”, a spus social-democratul.

Ciucă a promis că ”voi scoate facturile OP-urile, chitanțele”, însă l-a atacat imediat pe președintele Iohannis și pe Nicolae Ciucă.

”Eu sunt acuzat de ce am făcut cu banii mei privați, iar domnul Iohannis a mers cu avionul numai pe bani publici. Eu nu am mers de când sunt demnitar niciodată cu un avion privat. Să dau explicații de ce eu și fiul meu am vrut să avem și noi o aroganță, să mergem și noi o singură dată, să vedem o cursă de Formula 1? Am să fac acest demers. Dar repet, voi face acest demers, dar va face și domnul Ciucă un gest să arate cu câți bani a făcut publicitate cărții sale? (…) N-am venit de la mănăstire în politică, aș fi ipocrit să spun altceva”, a mai spus Marcel Ciolacu.

