BREAKING Cristian Popescu Piedone, acuzat de conflict de interese de ANI pentru că și-ar fi numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale / El anunțase că vrea să candideze la Primăria București

Primarul sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, a fost găsit în conflict de interese administrativ de Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru că și-ar fi numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale. Piedone e președintele executiv al PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, și își anunțase în week-end intenția de a candida la Primăria Capitalei.

UPDATE: Piedone a respins acuzațiile într-un comunicat de presă și a acuzat ANI că nu i-a comunicat datele din raport: ”mie încă nu mi-a fost comunicat vreun raport al Agenției de integritate, deși, atât eu personal, cât și avocații mei, în nenumărate rânduri am depus toate diligențele în vederea unei comunicări corecte și transparente cu reprezentanții instituției, dar inspectorii de caz, au fost, pe rând, refractari cu privire la garantarea dreptului meu de a fi informat și de a lua la cunoștință în mod corect de procedurile la care sunt supus”. Vezi la finalul articolului comunicatul integral al lui Cristian Popescu Piedone

Miercuri dimineață, cu o oră înainte de anunțul Agenției de Integritate, Gabriela Firea anunțase că organizația PSD București a votat în unanimitate să îl susțină pe Piedone drept candidat pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 5.

„În exercitarea atribuțiilor de primar, a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 RON”, conform ANI.

„Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 5, lit. f) și art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019”, mai precizează Agenția Națională de Integritate.

ANI precizează că primarul sectorului 5 a fost informat despre „declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”, dar și că Piedone nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Comunicatul integral al lui Cristian Popescu Piedone

Este neprocedural, și aș îndrăzni să spun nelegal, să aflu despre existența concluziilor ANI din presă înainte să îmi fi fost mie comunicat raportul final al instituției de integritate.

Precizez, în acest sens, faptul că mie încă nu mi-a fost comunicat vreun raport al Agenției de integritate, deși, atât eu personal, cât și avocații mei, în nenumărate rânduri am depus toate diligențele în vederea unei comunicări corecte și transparente cu reprezentanții instituției, dar inspectorii de caz, au fost, pe rând, refractari cu privire la garantarea dreptului meu de a fi informat și de a lua la cunoștință în mod corect de procedurile la care sunt supus.

Am fost informat despre existenta activității de evaluare abia în ultimele momente ale procedurii, fiindu-mi îngrădit în mod flagrant dreptul la apărare!

Avocații mei au depus numeroase cereri în vederea garantării unui drept la apărare efectiv, cereri la care inspectorii de integritate nu au dat curs, chiar cu încălcarea dispozițiilor legale, deci au dat dovadă de rea-credință.

În aceeași ordine de idei, avocații mei au identificat încălcări flagrante ale normelor legale care guvernează activitatea de evaluare pe parcursul desfășurării acestei proceduri, aspecte pe care le voi dezvolta în procedurile ulterioare, respectiv după ce îmi va fi comunicat în mod oficial raportul instituției de integritate.

Pot afirma că este extrem de suspect faptul că ANI face comunicate către presă de o asemenea manieră, fără ca mie să îmi fi fost comunicat în mod oficial raportul, iar asta se întâmplă la mai puțin de 48 de ore din momentul în care mi-am anunțat candidatura pentru funcția de Primar General al Capitalei.

Am mai trecut printr-o bătălie cu sistemul și nu îmi este teamă de astfel de încercări de descurajare, am încredere în Dumnezeu și în familia mea, ca și până acum, iar încrederea cu care oamenii m-au investit și o fac în continuare îmi dă curaj să lupt mai departe.

Voi reveni cu detalii suplimentare, ulterior momentului în care mi se va comunica și mie în mod legal mie raportul ANI.

Context

În iunie 2023, Piedone a fost eliberat din închisoare și și-a reluat funcția de primar după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație în dosarul Colectiv. Cristian Popescu Piedone a fost achitat pentru că fapte nu este prevăzută de legea penală.

Curtea de Apel București îl condamnase în mai 2022 pe Cristian Popescu Piedone pentru infracțiunea de abuz în serviciu la patru ani de închisoare cu executare în dosarul Colectiv. G4Media a scris încă din ziua pronunțării sentinței de condamnare, în mai 2022, că e vorba despre o decizie greșită a instanței, luată sub presiunea publică.

El a stat în închisoare un an.