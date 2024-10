BREAKING Camera Deputaților i-a ridicat imunitatea lui Nelu Tătaru, procurorii DNA pot face percheziții

Camera Deputaților i-a ridicat luni imunitatea lui Nelu Tătaru printr-un vot în plen, potrivit surselor G4Media. Au votat pentru 177 de deputați, 12 împotrivă și 1 abținere. DNA a cerut ridicarea imunității fostului ministru PNL al Sănătății și încuviințarea perchezițiilor într-un dosar de corupție în care Nelu Tătaru e acuzat că ar fi luat mită de la pacienți și rudele acestora.

Nelu Tătaru a respins acuzațiile. El a declarat luni, la sosirea la Comisia juridică, că nu a luat „niciun ban” de la pacienți.

„Nu, nu există. Eu n-am văzut acei bani. Nu a luat niciun ban. Nu am știut nimic de acest dosar. Faptul că presa știa mai mult decât mine de acest dosar cred că este o problemă. Am refuzat de 5 ori să iau bani. Nu am luat găini, ouă sau alte produse. Recomand să se ridice orice obstacol din calea aflării adevărului (n.r. ridicarea imunății). Se va vedea că am refuzat să iau banii. Este o dezamăgire ținând cont că nu s-a respectat prezumția de nevinovăția. Nu am luat nicun ban”, a declarat Tătaru, întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că a primit sume între 100 și 500 de lei de la pacienți.

Ministrul justiţiei a adresat preşedintelui Camerei Deputaţilor cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a deputatului PNL, în sensul încuviinţării efectuării procedurilor privind percheziţia.