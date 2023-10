BREAKING Alina Gorghiu: Justiția din Cipru a decis extrădarea lui Beny Steinmetz. Acesta va putea executa pedeapsa în România / Decizia nu este definitivă

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat miercuri că justiția din Cipru a decisă extrădarea miliardarului Beny Steinmetz, astfel încât acesta va putea executa pedeapsa în România, unde a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Dosarul Ferma Baneasa.

UPDATE Ora 15.00: Ministerul Justiției a precizat că decizia instanței cipriote poate fi atacată cu apel în termen de 3 zile.

Comunicatul Ministerului Justiției:

În decembrie 2020, STEINMETZ Benyamin a fost condamnat definitiv, de ÎCCJ, la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare, de către Curtea de Apel Brașov.

Ministra justiției, Alina Gorghiu, a anunțat, astăzi, că instanța cipriotă a decis predarea lui STEINMETZ Benyamin autorităților din România, în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2002/584/JAI, precizând că decizia nu este definitivă. Termenul în care poate fi atacată cu apel este de 3 zile.

Cooperarea judiciară în materia mandatului european de arestare are loc pe cale directă, între autoritățile judiciare române și străine. Ministerul Justiției, în calitate de autoritate centrală, are posibilitatea de a facilita cooperarea și a făcut-o cu promptitudine când instanțele au solicitat acest lucru. Ministerul Justiției îndeplinește cu promptitudine toate atribuțiile pe care le are în această materie.

Ministerul Justiției, prin Administrația Națională a Penitenciarelor, a sprijinit cu toate datele necesare instanțele cipriote, în vederea oferirii garanțiilor că sunt respectate standardele CEDO în ceea ce privește condițiile de detenție.

Context. Pe 17 decembrie 2020, Benyamin Steinmetz şi fostul consultant politic Tal Silberstein au fost condamnaţi definitiv la câte 5 ani de detenţie pentru constituire de grup infracţional organizat în dosarul Ferma Băneasa de la Înalta Curte de Casaţie şi justiţie. Omul de afaceri Remus Truică a fost condamnat la 7 ani de detenţie efectivă, iar Paul al României, la 3 ani şi jumătate cu executare, dar a fugit din ţară şi a fost dat, de asemenea, în urmărire internaţională.

Prejudiciul din dosar se ridică la peste 145 de milioane de euro, peste 135 de milioane de euro, reprezentând contravaloarea terenurilor fostei Ferme regale de la Băneasa şi aproape 10 milioane de euro, pădurea Fundu Sacului din Snagov.

Benyamin Steinmetz a fost considerat cel mai bogat cetățean evreu şi unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume. A fost locul 178 mondial, cu o avere estimată la 7,4 miliarde de dolari. Este unul dintre investitorii proiectului minier de la Roşia Montana.

Tal Silberstein si Dan Andronic au fost consultanți politici al premierilor Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, apoi ai PDL şi ai preşedintelui României, Traian Băsescu.

În august 2017, Steinmetz și Silberstein au fost arestați în Israel pentru fraudă și spălare de bani în legătură cu presupuse ilegalități comise în România, potrivit unei declarații în fața Curții din Rishon Letzion a anchetatorului Avshalom Ahrak, citate de cotidianul Haaretz.

În noiembrie 2018, fostul președinte Traian Băsescu a fost audiat ca martor la DNA în cadrul unei comisii rogatorii cu Israelul în dosarul în care oamenii de afaceri Beny Steinmetz și Tal Silberstein au fost arestați în 2017.

În ianuarie 2021, Steinmetz a fost condamnat în Elveția la 5 ani de detenție pentru corupție, însă decizia nu este definitivă. De notat că, la începutul anului, miliardarul s-a prezentat la procesul de la Geneva, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, deși era condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în România, iar autoritățile române emiseseră deja un mandat internațional de arestare pe numele lui.