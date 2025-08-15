G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

România – al treilea an consecutiv fără prezență în top 1000 al…

sursa foto: Pexels

România – al treilea an consecutiv fără prezență în top 1000 al reputatului clasament internațional al universităților Shanghai 2025

Articole15 Aug 0 comentarii

România nu este reprezentată de nicio universitate în ediția pe 2025 a reputatului clasament internațional Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking, publicat vineri. Este al treilea an consecutiv când nicio instituție de învățământ superior din țară nu reușește să intre în top 1000 al acestui ranking, recunoscut drept unul dintre cele mai relevante la nivel internațional, după ce ultima universitate românească prezentă în clasament, Babeș-Bolyai din Cluj (UBB), nu a mai reușit această performanță, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
  • În schimb, sunt prezente cu cel puțin o universitate Croația, Cehia, Cipru, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia – detalii mai jos

Situația României se remarcă având în vedere că ieșirea Universității Babeș-Bolyai din acest clasament, în 2023, a stârnit o amplă dezbatere despre calitatea învățământului superior și a cercetării universitare – ARWU acordând o importanță aparte acestui domeniu – precum și despre lipsa unor politici concentrate de sprijin pentru mediul universitar românesc.

Cine domină top 1000 în ARWU – Shanghai Ranking în ediția 2025

„Universitatea Harvard ocupă primul loc în clasament pentru al 23-lea an consecutiv, urmată de Stanford și MIT. Alte universități din top 10 sunt Cambridge (locul 4), Berkeley (locul 5), Oxford (locul 6), Princeton (locul 7), Columbia (locul 8), Caltech (locul 9) și Chicago (locul 10)”, transmit coordonatorii rankingului într-un comunicat de presă.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Facultatea de Drept a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca se mută în clădirea fostului hotel Opera Plaza care a fost achiziționată cu 40 de milioane de Lei

Articole, Cluj11 Apr 2025
1 comentariu

Cele mai bune universități românești: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Politehnica București – Metarankingul Național 2024

Articole21 Feb 2025
0 comentarii

Profesori admiși cu burse de 3.700 lei/lună la masteratul didactic al facultății unde lucrează: Cazul unor cadre de la Facultatea de Matematică și Informatică – Universitatea Babeș-Bolyai

Articole13 Sep 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.