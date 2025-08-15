România – al treilea an consecutiv fără prezență în top 1000 al reputatului clasament internațional al universităților Shanghai 2025

România nu este reprezentată de nicio universitate în ediția pe 2025 a reputatului clasament internațional Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking, publicat vineri. Este al treilea an consecutiv când nicio instituție de învățământ superior din țară nu reușește să intre în top 1000 al acestui ranking, recunoscut drept unul dintre cele mai relevante la nivel internațional, după ce ultima universitate românească prezentă în clasament, Babeș-Bolyai din Cluj (UBB), nu a mai reușit această performanță, scrie Edupedu.ro.

În schimb, sunt prezente cu cel puțin o universitate Croația, Cehia, Cipru, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia – detalii mai jos

Situația României se remarcă având în vedere că ieșirea Universității Babeș-Bolyai din acest clasament, în 2023, a stârnit o amplă dezbatere despre calitatea învățământului superior și a cercetării universitare – ARWU acordând o importanță aparte acestui domeniu – precum și despre lipsa unor politici concentrate de sprijin pentru mediul universitar românesc.

Clasamentul citat este unul dintre cele mai mari din lume, făcând parte dintr-o „tripletă” general recunoscută, alături de rankingurile Times Higher Education și QS. Shanghai Ranking Consultancy publică și alte clasamente internaționale, precum cel al universităților după domenii de studiu, în care, anul trecut, România și-a extins prezența.

Cine domină top 1000 în ARWU – Shanghai Ranking în ediția 2025

„Universitatea Harvard ocupă primul loc în clasament pentru al 23-lea an consecutiv, urmată de Stanford și MIT. Alte universități din top 10 sunt Cambridge (locul 4), Berkeley (locul 5), Oxford (locul 6), Princeton (locul 7), Columbia (locul 8), Caltech (locul 9) și Chicago (locul 10)”, transmit coordonatorii rankingului într-un comunicat de presă.

