Braşovul va avea un parc fotovoltaic care va produce energie pentru 90% din școli, clădiri publice și iluminat / Primar: ”Am făcut pași importanți în a transforma orașul nostru într-unul prietenos cu mediul”

Cel mai important proiect al Brașovului în domeniul producerii de energie verde a fost semnat miercuri, anunță Brașov.net.

Primarul Allen Coliban a semnat, săptămâna aceasta, contractul pentru realizarea serviciilor de proiectare și construcție a unei instalații de producere a energiei electrice din surse solare (centrală bazată pe panouri fotovoltaice) de 20 MW, pe o suprafață de 22 de hectare, în cartierul Stupini.

Lucrările vor fi realizate de către Synergy Construct – în calitate de lider, Else Enerji Anonim Sirketi – terț, Graphein Topo – subcontractant; ZOORK – subcontractant; Eds Electric SRL – subcontractant. Durata de implementare a investiției este de 120 de zile, din care 30 de zile etapa de proiectare și 90 de zile execuția lucrărilor. Valoarea acestei investiții este de 75 de milioane de lei (75.167.795,98 lei fără TVA), o parte din aceste fonduri fiind asigurate prin finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

„Miercuri am semnat contractul pentru realizarea celui mai important obiectiv din strategia noastră de a transforma Brașovul într-un oraș independent energetic, pentru ceea ce înseamnă consumul public de energie. Parcul fotovoltaic pe care îl construim la Stupini, care va asigura 90% din consumul de energie public, reprezintă unul dinte primele proiecte ale autorităților publice locale, la nivel european, de producerea de energie verde. Am făcut pași importanți în a transforma orașul nostru într-unul prietenos cu mediul, iar în ultimii ani am reușit să demarăm și să implementăm o serie de proiecte pentru ca Brașovul să devină un oraș sustenabil. În 2021 ne-am asumat o țintă ambițioasă: până în 2030, să reducem emisiile de dioxid de carbon cu 55%, iar până în 2050 să atingem neutralitatea climatică. Cu siguranță suntem pe drumul cel bun și fiecare pas pe care îl facem înseamnă o creștere a calității vieții brașovenilor”, a precizat primarul Allen Coliban.

Punerea în funcțiune a parcului fotovoltaic va acoperi 89,72% din necesarul de energie electrică pentru cele 21 de colegii și licee, 16 școli gimnaziale, 29 grădinițe, 8 creșe, instituțiile de cultură, primărie și serviciile publice din subordinea Consiliului Local, centrale și puncte termice, piețe, parcări multietajate, baze sportive, sistemul de iluminat public și sistemul de semaforizare din oraș, energia electrică necesară domeniului schiabil (sistemele de producere a zăpezii artificiale, cele de pompare etc.).