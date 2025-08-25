Clădirile deținute de Ministerul de Externe în străinătate și nefolosite vor fi închiriate. Banii vor merge la repararea lor, anunță ministra Oana Țoiu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul de Externe va scoate la închiriat clădirile pe care le deține în străinătate și sunt nefolosite, a anunțat luni ministra Oana Țoiu. Ea a spus că multe dintre acestea au nevoie de investiții ce vor fi realizate tocmai cu banii din chirie.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Mulți dintre dumneavoastră știți, pentru mine a fost o surpriză, am găsit în minister inclusiv un inventar al multor clădiri pe care le avem în afara României, care nu mai sunt în acest moment folosite, pentru că nu au avut investițiile necesare ca să poți să deschizi ușa oaspeților. O parte din lista acestor clădiri care urmau să fie vândute sau refăcute datează din mandatul domnului Pleșu”, a spus Țoiu într-un discurs în fața diplomaților români.

Ea a anunțat soluția unui fond care să nu necesite bani de la buget.

”Avem și o soluție pentru asta, un fond de investiție în patrimoniu, care să nu pună presiune mare pe bugetul de stat, ci să fie finanțat practic din închirierea acelor spații pe care nu le folosim, care nu ne sunt necesare, în special în locuri unde nu avem misiuni active”, a spus Țoiu.