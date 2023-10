Braşovul are stand propriu la Expo Real Munchen / Este cel mai important târg destinat proprietăţilor şi investiţiilor imobiliare / ”Reprezentăm cu mândrie România”

Municipalitatea braşoveană, alături de reprezentanţii companiilor braşovene din sectorul imobiliar şi conex, participă în aceste zile la cea de a 25-a ediţie a celui mai important târg destinat proprietăţilor şi investiţiilor imobiliare, Expo Real Munchen, anunță Agerpres.

Pentru a doua oară – după prima participare în 2022, Braşovul are un stand propriu la acest târg, sub umbrela „Invest in Braşov”, unde municipalitatea şi companiile locale din real estate au ocazia de a stabili noi parteneriate şi de a atrage noi investiţii în oraş, se arată într-o informare transmisă, joi, de către Primărie.

„Braşovul este prezent pentru a două oară la cel mai mare târg de investiţii din Europa, la Munchen Expo Real 2023, cu stand propriu. Suntem mândri să reprezentăm Braşovul şi România şi să vorbim despre comunitatea noastră, să le spunem tuturor despre capitalul uman pe care Braşovul îl are, despre oportunităţile de investiţii, despre faptul că Braşovul are o platformă industrială pe care vrem să o transformăm într-un parc tehnologic – fosta platformă CET – şi despre tot ceea ce turismul braşovean prezintă ca perspective de dezvoltare. Suntem aici, reprezentăm cu mândrie România şi am pus Braşovul pe harta internaţională a investiţiilor”, a declarat primarul Allen Coliban, la deschiderea Expo Real, conform sursei citate.

La acest important târg destinat investiţiilor imobiliare şi proprietăţilor, Braşovul este alături de alţi 1.850 de expozanţi, din 36 de ţări, şi reprezintă România, împreună cu standul Transilvania.