Bradford: Orașul surpriză desemnat Capitala Culturală a Regatului Unit în 2025

Timp de ani buni, cel mai cunoscut titlu al orașului Bradford, din nordul Angliei, era acela de „Capitala curry-ului” din Marea Britanie, datorită comunității sud-asiatice mari și vibrante și faimei sale pentru restaurantele excepționale. Pentru mulți, Bradford întruchipa ideea de „nord deprimant”, cu londonezi și locuitori din sudul Angliei care priveau de sus fostul oraș industrial și reputația sa sumbră. Chiar și vremea era considerată mohorâtă, Bradford fiind recent desemnat de meteorologi drept cel mai puțin însorit loc din țară, relatează BBC.

Dar în 2025, Bradford întoarce pagina. Contrar clișeelor și titlurilor negative, orașul pășește mândru în lumina reflectoarelor, fiind desemnat Capitala Culturală a Regatului Unit în 2025, cu un program ambițios de aproximativ 1.000 de evenimente care celebrează moștenirea sa creativă și prezentul multicultural vibrant.

Bradford nu a avut întotdeauna o reputație atât de sumbră. În epoca victoriană, era unul dintre cele mai bogate orașe din Marea Britanie datorită puterii sale industriale. În anii 1920, localnicii afirmau că orașul avea mai multe Rolls-Royce-uri pe cap de locuitor decât oriunde altundeva pe glob. Poetul TS Eliot a menționat orașul în poemul său The Waste Land, descriind încrederea de sine ca „o pălărie de mătase pe un milionar din Bradford”.

Astăzi, amintiri ale acelei măreții încă există. Câmpiile vaste ale Yorkshire-ului înconjoară orașul, iar străzile sale sunt împânzite de clădiri victoriene și gotice, bine conservate din perioada când era cunoscut drept „capitala mondială a lânii”. Totuși, titlul de Capitală Culturală nu a fost câștigat doar prin frumusețe — ci datorită pedigree-ului său creativ.

Aici s-au născut artistul David Hockney, compozitorul Frederick Delius, dramaturgul JB Priestley (An Inspector Calls) și scenaristul laureat cu Oscar Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire, The Full Monty). Datorită bogatei sale tradiții cinematografice, orașul a fost desemnat în 2009 primul „Oraș UNESCO al Filmului” din lume, titlu împărțit acum cu Roma, Sydney și Busan.

Există și surorile Brontë (Charlotte, Emily și Anne), ale căror romane, precum Jane Eyre și La răscruce de vânturi, sunt capodopere literare. Născute în Bradford, ele s-au mutat ulterior în satul pitoresc Haworth, o destinație de pelerinaj literar pentru vizitatori.

În vizita mea recentă la Bradford, am observat clar dorința oficialilor de a depăși trecutul oscilant al orașului. „Sperăm ca programul Capitalei Culturale să schimbe percepțiile oamenilor”, a spus Lisa Brankin, ofițer de turism la Visit Bradford, în timp ce stăteam în poate cea mai frumoasă librărie din Marea Britanie: o filială Waterstones amenajată în fosta Bursă a Lânii în stil gotic victorian.

Pe parcursul anului 2025, programul variat și incluziv al orașului celebrează comunitățile și tradițiile diverse, de la fanfarele miniere la concertele bhangra sud-asiatice. „Am vrut ca toate comunitățile din Bradford să dețină acest program și să fie reprezentate”, a spus Shanaz Gulzar, directorul creativ al Bradford 2025.

Bradford este și cel mai tânăr oraș din Marea Britanie, cu un sfert dintre locuitori având sub 20 de ani. Această energie tânără se simte încă de la gară, unde arcele vechi de cale ferată sunt decorate cu versuri scrise de eleva Iqra Khan: „Vin din speranță / Vin din Bradford.” Până acum, evenimentele Bradford 2025 au atras 1,1 milioane de vizitatori. Mulți s-au declarat impresionați. „Sunt uimită de oraș”, a declarat Alexandra Bowen pentru BBC. „Oamenii m-au întrebat «De ce mergi la Bradford?», dar am fost încântată de tot ce am văzut aici.”

Oferta culturală a orașului se extinde și în afara lui. La doar 10 minute de gară se află Saltaire, sat-model victorian inclus în patrimoniul UNESCO. Aici, vechiul Salts Mill găzduiește o colecție permanentă dedicată lui Hockney, plus galerii foto și expoziții despre istoria industrială. Tot în 2025, galeria Cartwright Hall va găzdui expoziția Turner Prize începând din 27 septembrie.

Alte proiecte interesante includ un traseu sonor imersiv pe dealurile din jur, valabil până în 12 octombrie, și cartea digitală interactivă Meet Our Mothers, ce reunește rețete și povești culinare locale.

Pe final, la restaurantul The Sweet Centre din anii ’60, Waqar Mughal, proprietar de a patra generație, rezumă spiritul orașului: „Este un an important pentru Bradford. Arătăm lumii că putem lucra împreună, indiferent de religie sau cultură.”