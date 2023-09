Borboly Csaba, președintele CJ Harghita, câştigă un nou mandat la şefia organizaţiei teritoriale UDMR Ciuc / L-a învins pe fostul ministru a Mediului, Tanczos Barna

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba (foto), a câştigat un nou mandat la şefia organizaţiei teritoriale UDMR Ciuc, pe care o conduce din 2007, în urma unei lupte strânse cu fostul ministru al Mediului, senatorul Tanczos Barna, informează Agerpres.

Adunarea Generală a delegaţilor organizaţiilor locale UDMR din zona Ciuc a avut loc joi seara, la sediul Palatului Administrativ din Miercurea-Ciuc, a durat peste patru ore şi a inclus, pe lângă procesul de alegere de preşedintelui, şi acordarea unor premii unor membri marcanţi ai comunităţii maghiare din zonă.

La şedinţă a participat şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care s-a adresat delegaţilor, dar nu a rămas până la anunţarea câştigătorului şi nici nu a dorit să facă declaraţii de presă.

La Adunarea Generală au participat 130 de delegaţi, din care 128 au votat, fiind înregistrate 126 de voturi valabil exprimate şi două voturi nule.

Rezultatul alegerilor a arătat că Borboly Csaba a fost votat de 65 de delegaţi, în vreme ce Tanczos Barna a fost preferat de 61 de delegaţi.

După anunţarea rezultatului votului, Borboly Csaba a declarat că va face corecţii în activitatea sa, precizând că se referă la schimbarea modului de comunicare şi la un dialog cu decidenţii din cadrul UDMR.

„Cred că în continuare că UDMR Teritorial Ciuc este şi va fi cea mai cea mai puternică organizaţie UDMR din ţară şi consider că, chiar dacă au fost ‘eforturi’ (…)de a fi schimbat de la conducerea acestei organizaţii, am reuşit totuşi să avem acel dialog cu delegaţii, prin care mi-au încredinţat încă un nou mandat. Asta nu înseamnă că totul este ok şi totul este bine. O să am nişte corecţii în activitate. Asta vizează două lucruri: unu, cel de în privinţa comunicării (…) şi cealaltă corecţie este legată de dialogul pe care îl voi avea cu decidenţii din UDMR”, a declarat presei, Borboly Csaba.

Întrebat ce mesaj are pentru cei care nu l-au votat, acesta a răspuns: „Eu cred că am un progam şi îi aştept pe toţi să lucrăm împreună”.

La rândul său, senatorul Tanczos Barna, a afirmat că scorul arată foarte clar că actualul preşedinte a pierdut susţinerea organizaţiilor locale şi că este nevoie de o schimbare.

„Acest rezultat strâns arată credinţa organizaţiilor locale în nevoia schimbării şi susţinerea pentru mesajele pe care le-am avut, în urma celor patru mandate pe care le-a petrecut la şefia organizaţiei UDMR Ciuc domnul preşedinte (Borboly Csaba-nred)”, a spus Tanczos Barna.

El l-a felicitat pe Borboly Csaba şi a precizat că echipa trebuie să meargă înainte şi să performeze, făcând referire şi la anul electoral 2024.

„Mergem înainte în aceeaşi echipă pentru că nu există pentru noi altă opţiune. Singura opţiune pentru minoritatea maghiară din România este munca în această echipă, performanţa în această echipă, munca pentru asigurarea drepturilor minorităţii maghiare din România. Îl felicit pe domnul preşedinte, cel mai important lucru într-o asemenea cursă este să acceptăm regulile şi să recunoaştem rezultatul care se configurează în urma respectării regulilor. Urmează un an foarte greu pentru noi, un an cu patru alegeri, un an în care trebuie să trimitem reprezentanţi la Bruxelles, trebuie să ne trimitem reprezentanţi în Parlamentul României, trebuie să câştigăm alegerile locale şi trebuie să asigurăm administraţia care să dezvolte localităţile din Transilvania, din Secuime, trebuie să venim cu primari, cu echipe de consilieri care să facă performanţă la nivelul administraţiilor locale”, a conchis Tanczos Barna.

Borboly Csaba conduce din anul 2007 Organizaţia Teritoriala UDMR Ciuc şi se află şi la al patrulea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita