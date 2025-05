Boloş: Nu se pune în discuţie modificarea conţinutului reformei fiscale / Ne place, nu ne place, trebuie să o punem în aplicare

Reforma fiscală este un angajament ferm al României şi, ne place, nu ne place, trebuie să o punem în aplicare şi nu se poate pune în discuţie modificarea conţinutului acesteia, a declarat, joi, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, transmite Agerpres.

„Această reformă fiscală a fost preluată în Planul fiscal cu aceleaşi angajamente menţinute pe care le-am avut în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care spunea foarte clar că avem un termen de implementare pe care trebuie să îl respectăm. Din păcate, situaţia pe care am avut-o când s-a elaborat Planul fiscal nu a anticipat această modificare care a avut loc pentru alegerile prezidenţiale şi sigur, acum, această reformă, care este extrem de importantă, dar şi complexă pentru ţara noastră, trebuie să fie implementată pentru ca să putem continua în condiţii de normalitate implementarea PNRR”, a spus Boloş.

El a subliniat că într-o situaţie de deficit bugetar excesiv, Comisia poate să propună Consiliului suspendarea noilor angajamente pentru PNRR, respectiv a fondurilor europene, şi şi-a exprimat speranţa să nu ajungem în această situaţie şi să fie făcute demersurile necesare pentru ca România să îşi protejeze interesele financiare.

„Reforma fiscală, cum spuneam, este un angajament ferm al României şi, ne place, nu ne place, trebuie să o punem în aplicare. Sunt două regulamente care guvernează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, i se spune Mecanismul de Redresarea şi Rezilienţă, şi celălalt regulament care guvernează Politica de Coeziune. Ambele regulamente au această prevedere prin care se menţionează clar că în situaţii de procedură de deficit bugetar excesiv şi atunci când există deviaţii de la ţinta de deficit asumată, în cazul nostru, prin Planul fiscal, există această posibilitate. Dar noi suntem în proces de renegociere. Deocamdată ne concentrăm ca să închidem renegocierea şi, repet, sper să nu ajungem în această situaţie, pentru că fondurile europene sunt singura sursă de finanţare serioasă pe care o avem pentru ca România să fie modernizată. Trebuie să dăm dovadă de seriozitate şi de respectarea angajamentelor. Şi din acest punct de vedere, domnul prim-ministru interimar a menţionat, inclusiv la deschiderea şedinţei de Guvern, că ceea ce avem ca şi angajamente în relaţia cu Comisia Europeană va fi dus la bun sfârşit”, a precizat ministrul.

Pe de altă parte, întrebat cum va fi dusă la bun sfârşit reforma fiscală, Marcel Boloş a semnalat că responsabilităţile şi limitele pe care le are Guvernul interimar din perspectiva deciziilor guvernamentale nu permit la ora actuală adoptarea de ordonanţe de urgenţă şi proiecte de lege şi intenţia premierului interimar, după închiderea negocierii tehnice, este să se adreseze Parlamentului şi să fie identificată o soluţie „care să convină şi să poată duce la bun sfârşit aceste angajamente”.

„Noi săptămâna viitoare avem deplasarea la Bruxelles pentru a continua această negociere, modificarea tehnică a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Domnul prim-ministru a menţionat că la sfârşitul acestei negocieri vom face o evaluare a stadiului modificărilor în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi, în funcţie de aceste rezultate, se va decide cu care dintre măsuri se va adresa Parlamentului. (…) Acum e prematur de spus ce decizii şi cum vor fi aceste măsuri puse în practică. Eu zic că o săptămână să avem răbdare şi să putem avea o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă din punct de vedere al negocierii şi modificării din PNRR”, a explicat oficialul MIPE.

El a menţionat că, din punctul de vedere al reformei fiscale, responsabilitatea este la Ministerul Finanţelor şi reprezentanţii acestuia pot oferi detalii asupra stadiului acestei reforme.

„Pot să vă spun ce scrie în PNRR cu privire la reforma fiscală, lucru care l-am spus de nenumărate ori: impactul bugetar al acestor măsuri fiscale care se vor lua este de 1,7% din PIB. 1,7% din PIB la vremea când se elabora Planul fiscal a însemnat 23 de miliarde de lei. Acesta este în momentul de faţă conţinutul reformei fiscale pe care îl avem în PNRR de la momentul elaborării lui”, a spus Boloş.

Acesta a subliniat că modificările aduse Codului fiscal şi intrarea în vigoare a acestora depinde de negocierea cu Comisia European şi că în renegocierea PNRR nu s-a cerut modificarea reformei fiscale.

„Sunt lucruri total diferite: elaborarea, să zicem, a proiectului de act normativ sau ce-o fi, pentru modificările aduse Codului fiscal în acord cu angajamentele pe care le avem în ceea ce priveşte reforma fiscală şi, al doilea lucru, diferit, este intrarea în vigoare. Toate acestea ţin de negocierea cu Comisia Europeană. Agrearea de către Comisia Europeană a tipurilor de măsuri şi a momentului intrării în vigoare este extrem de importantă şi, sigur, fără echivoc, şi importantă este decizia politică. Nu se poate fără decizia politică şi, de aceea, cred eu că va exista un consens din acest punct de vedere pentru ca, repet, România să aibă protejat interesul financiar. (…) Nu cred că vreun român vrea să vadă România pusă pe butuci, să fim fără fonduri europene şi fără continuarea procesului investiţional.(…) Noi nu am cerut în această modificare a PNR-ului, nu se poate pune în discuţie modificarea conţinutului reformei fiscale. Am spus că pot să vă confirm că este parte din Cererea de plată numărul 4, iar detalii în ceea ce priveşte stadiul reformei se găsesc la Ministerul Finanţelor. (…) Asta este partea de negociere, fiecare coordonator de reformă şi investiţie răspunde de reformele lui, de investiţiile lui. În cazul Ministerului Finanţelor, scrie în dreptul lui reforma fiscală. Acolo negociază atât măsurile fiscale, care vor fi acelea, plus data intrării în vigoare”, a punctat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.