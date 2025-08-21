Report de peste 4,47 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi / Valoarea premiilor la Joker este de peste 5,71 milioane de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reportul cumulat la jocul Loto 6/49, ce va fi organizat joi, depăşeşte 4,47 milioane de euro, în timp ce valoarea premiilor la Joker este de peste 5,71 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al Loteriei Române, transmis Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În acelaşi timp, la Noroc este în joc un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro).

De asemenea, la jocul Super Noroc, categoria I, suma cumulată a sărit de 162.300 de lei (peste 32.000 de euro), transmite Agerpres.

Datele Loteriei Române arată că, duminică, 17 august, la extragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei, biletul norocos fiind jucat pe joaca.loto.ro.

Totodată, la Joker a fost câştigat premiul de categoria a II-a în cuantum de 307.621,43 de lei, cu un bilet jucat la o agenţie din Iaşi, în timp ce la Noroc Plus s-au câştigat la categoria I 1.439.819,36 de lei, bilet completat în aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

Potrivit sursei citate, la Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bârlad.