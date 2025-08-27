Bolojan: Pachetul doi de măsuri de reformă are şanse mari să treacă la Curtea Constituţională

Pachetul 2 de măsuri de reformă fiscal-bugetară are şanse mari să treacă la Curtea Constituţională, respectând toate deciziile anterioare ale Curţii şi toată legislaţia în vigoare, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

El a răspuns astfel, întrebat ce şanse sunt ca Pachetul 2 de măsuri de reformă pe care Guvernul urmează să-şi angajeze răspunderea în Parlament are şanse să treacă de o eventuală contestaţie la CCR, în condiţiile în care există informaţia că ÎCJJ ar pregăti deja o contestaţie la CCR, pornind şi de la proiectul de lege privind pensionarea magistraţilor.

„În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ţinând cont de deciziile pe care Curtea Constituţională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor – şi nu sunt puţine. Iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor. Deci, el se referă la pensiile care vor intra în plată după data intrării în vigoare a acestui proiect de lege. Şi eu sper că respectând toate deciziile Curţii şi respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

În al doilea rând, el a subliniat că în cazul în care un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că „acest guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”.

„Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem, sunt şi în alte sisteme. Avem, de exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informaţii, unde şi aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu şi deci această corecţie este un cap de pod şi ea trebui extinsă şi în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur şi simplu din condiţii minime de sustenabilitate a sistemului de pensii. Pentru că acest subiect care este legat de viitor este ocultat practic în toate discuţiile legate de pensii. Gândiţi-vă că peste 10 ani de zile, când generaţia mea, care înseamnă anii ’68, ’69, ’70, va ieşi la pensie, vom ieşi aproape 500.000 de oameni la pensie. Iar generaţiile care vin din spate, care intră în câmpul muncii, înseamnă generaţii de 250.000, de 300.000 de oameni şi tot mai puţine. În momentul în care se va întâmpla acest lucru, dacă nu ne asigurăm că vor fi încă în activitate cât mai mulţi oameni, sistemul de pensii va colapsa, pentru că nu are cum să fie susţinut, pur şi simplu”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, dacă nu vom avea sisteme sustenabile în privinţa pensiilor, asigurărilor sociale, sănătăţii, educaţiei, e greu de presupus că în România vor putea fi asigurate servicii bune pentru cetăţeni în aceste domenii.