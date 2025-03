Bolojan, după întâlnirea cu investitorii străini: au cerut reducerea birocraţiei, eficienţă administrativă şi un cadru fiscal sustenabil

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, a avut luni, la Palatul Cotroceni, discuţii cu reprezentanţii investitorilor străini, prilej cu care aceştia au evidenţiat necesitatea unor reforme menite să reducă birocraţia, să îmbunătăţească eficienţa administrativă şi să creeze un cadru fiscal sustenabil, transmite Administraţia Prezidenţială, conform Agerpres.

Delegaţia care a venit la Palatul Cotroceni a fost formată din membri ai Consiliului Investitorilor Străini şi ai unor camere de comerţ bilaterale, printre care Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ Româno-Britanică (BRCC), Camera Franceză de Comerţ şi Industrie în România (CCIFER), Camera de Comerţ Româno-Germană (AHK România) şi Camera de Comerţ Italiană pentru România (CCIPR).

Potrivit comunicatului de presă transmis de Administraţia Prezidenţială, discuţiile s-au concentrat pe atragerea şi dezvoltarea continuă a investiţiilor în economia naţională, având în vedere importanţa stabilităţii politice, a predictibilităţii fiscale şi a menţinerii unui climat favorabil pentru investitori. Delegaţia a evidenţiat necesitatea unor reforme menite să reducă birocraţia, să îmbunătăţească eficienţa administrativă şi să creeze un cadru fiscal sustenabil.

„Preşedintele Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul României pentru un parcurs euroatlantic ferm, subliniind că acest cadru oferă siguranţă investitorilor şi contribuie la dezvoltarea pe termen lung a economiei”, arată sursa citată.

De asemenea, s-a discutat despre nevoia de investiţii strategice în infrastructură, educaţie, sănătate şi în sectoare cu valoare adăugată, precum hub-urile tehnologice, producţia de biometan şi centrele de date.

Administraţia Prezidenţială precizează că preşedintele interimar a subliniat că dezvoltarea economică a României depinde de atragerea investiţiilor, accesul la tehnologie modernă şi deschiderea către pieţe internaţionale.

„Acesta a evidenţiat importanţa unui parteneriat solid între stat şi sectorul privat pentru creşterea competitivităţii economice şi consolidarea poziţiei României ca destinaţie atractivă pentru investiţii”, informează comunicatul menţionat.

Reprezentanţii mediului de afaceri au mulţumit pentru oportunitatea dialogului şi au reconfirmat susţinerea pentru direcţia de dezvoltare economică şi pentru valorile euroatlantice ale României.

„Chiar dacă vin din zona de administrativ, dacă comunitatea unde am avut o răspundere s-a dezvoltat, nu s-a dezvoltat datorită primăriei, ci s-a dezvoltat datorită companiilor şi oamenilor care au generat, în ultimii cred că 20 de ani, 25.000 de locuri de muncă în plus. Aveam 75.000 de locuri de muncă la Oradea, am ajuns la 100.000 şi acesta este meritul companiilor şi, practic, dumneavoastră şi cei care reprezentaţi mediul de afaceri în România prin investiţiile pe care le faceţi, prin oamenii care lucrează în aceste companii, duceţi România în spate, pe umerii dumneavoastră. Acesta este adevărul”, a spus Ilie Bolojan, la întâlnire, potrivit imaginilor transmise de Administraţia Prezidenţială.

„Să ştiţi că simţim”, a spus unul dintre reprezentanţii mediului asociativ de afaceri din România.

„Da, uneori greutatea este mare. Vă mulţumesc foarte mult”, a răspuns preşedintele Bolojan.